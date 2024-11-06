BEN SAKSI DEĞİLİM TATLISI | MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ben Saksı Değilim tarifi MasterChef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sıradışı görüntüsüyle dikkat çeken tarifin detaylarını ve Ben Saksı Değilim tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ MALZEMELERİ
Tart Hamuru Malzemeleri
Un
Malt unu
Tereyağı
Yumurta
Soğuk su
Kırmızı ve sarı toz gıda boyası
Tart Hamurunun Hazırlanışı
Un ve soğuk tereyağını iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.
Biraz malt unu ekleyin ve gıda boyalarını yumurta ile çırpıp hamura renk verin.
Hazırladığınız hamuru buzdolabında dinlendirin. Fırına koymadan önce üzerine nohut ekleyerek pişirin.
Toprak Kek İçin Malzemeler
Malt unu
Un
Sıvı yağ
Süt
Yumurta
Kabartma tozu
Mercanköşk, tuz
Peynir Kreması İçin Malzemeler
Krema
Ekşi krema
Rokfor
Lime kabuğu rendesi
Beyaz ak biber
Duxelles Mantar İçin Malzemeler
Kestane mantarı
Kekik, biberiye, sarımsak, tuz, karabiber
Baby Havuç Marinasyonu İçin
Baby havuç
Zerdeçal, üzüm pekmezi, alıç sirkesi, kök sebzeler
Baby Kabak Marinasyonu İçin
Baby kabak
Bal, elma sirkesi, pembe biber
Süsleme İçin
Mikrofilizler
BEN SAKSI DEĞİLİM NASIL YAPILIR?
Tart hamurunu hazırlayın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra fırında pişirin.
Toprak görünümlü kek için malzemeleri karıştırın ve kek kalıbında pişirin.
Peynir kremasını kremayı çırpıp diğer malzemelerle karıştırarak hazırlayın.
Duxelles mantar için mantarları ince doğrayıp suyunu çekene kadar pişirin, ardından kekik ve biberiye ile harmanlayın.
Baby havuç ve kabakları marinasyon soslarıyla marine edin.
Servis aşamasında, tart tabanına kek kırıntılarını serpiştirip üzerine duxelles mantarı, peynir kreması ve marine edilmiş sebzeleri estetik bir şekilde yerleştirerek süsleyin.