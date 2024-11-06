BEN SAKSI DEĞİLİM TATLISI | MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ben Saksı Değilim tarifi MasterChef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sıradışı görüntüsüyle dikkat çeken tarifin detaylarını ve Ben Saksı Değilim tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ MALZEMELERİ

Tart Hamuru Malzemeleri

Un

Malt unu

Tereyağı

Yumurta

Soğuk su

Kırmızı ve sarı toz gıda boyası

Tart Hamurunun Hazırlanışı

Un ve soğuk tereyağını iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

Biraz malt unu ekleyin ve gıda boyalarını yumurta ile çırpıp hamura renk verin.

Hazırladığınız hamuru buzdolabında dinlendirin. Fırına koymadan önce üzerine nohut ekleyerek pişirin.

Toprak Kek İçin Malzemeler

Malt unu

Un

Sıvı yağ

Süt

Yumurta

Kabartma tozu

Mercanköşk, tuz

Peynir Kreması İçin Malzemeler

Krema

Ekşi krema

Rokfor

Lime kabuğu rendesi

Beyaz ak biber

Duxelles Mantar İçin Malzemeler

Kestane mantarı

Kekik, biberiye, sarımsak, tuz, karabiber

Baby Havuç Marinasyonu İçin

Baby havuç

Zerdeçal, üzüm pekmezi, alıç sirkesi, kök sebzeler

Baby Kabak Marinasyonu İçin

Baby kabak

Bal, elma sirkesi, pembe biber

Süsleme İçin

Mikrofilizler

BEN SAKSI DEĞİLİM NASIL YAPILIR?

Tart hamurunu hazırlayın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra fırında pişirin.

Toprak görünümlü kek için malzemeleri karıştırın ve kek kalıbında pişirin.

Peynir kremasını kremayı çırpıp diğer malzemelerle karıştırarak hazırlayın.

Duxelles mantar için mantarları ince doğrayıp suyunu çekene kadar pişirin, ardından kekik ve biberiye ile harmanlayın.

Baby havuç ve kabakları marinasyon soslarıyla marine edin.

Servis aşamasında, tart tabanına kek kırıntılarını serpiştirip üzerine duxelles mantarı, peynir kreması ve marine edilmiş sebzeleri estetik bir şekilde yerleştirerek süsleyin.