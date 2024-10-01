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Haberler Yemek Tarifleri

MASTERCHEF KÜNEFE TARİFİ | Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Künefede hangi peynir kullanılır? İşte püf noktaları...

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılardan künefe yapmaları istendi. Künefe, özellikle Orta Doğu ve Anadolu mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Genellikle ince tel kadayıf ile yapılan bu tatlı, içi eritilmiş peynirle doldurulur ve ardından tereyağında kızartılır. Peki Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Künefede hangi peynir kullanılır? İşte tüm detaylar ve künefe yapmanın püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:50
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MASTERCHEF KÜNEFE TARİFİ | Künefe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Künefede hangi peynir kullanılır? İşte püf noktaları...

Sevilen yarışma programı MasterChef 2024'ün son bölümünde şefler, yarışmacılardan künefe yapmasını istedi. Yarışmanın ardından künefe tarifini merak edenler yoğun şekilde "Künefe nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KÜNEFEDE HANGİ PEYNİR KULLANILIR?

Künefe yapımında Hatay'ın özel peyniri kullanılır. Elinizde yoksa tuzsuz peynir de tercih edilebilir.

KÜNEFE TARİFİ VE MALZEMELERİ

500 gr yaş kadayıf

250 gr künefelik peynir veya tuzsuz dil peyniri

100 g margarin veya tereyağı

1 tatlı kaşığı pekmez

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üstü için biraz yeşil fıstık

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Şerbet: 2,5 su bardağı suyun içerisine 2 su bardağı toz şeker atın.

Karıştırarak kaynamasını bekleyin.

İçine birkaç damla limon sıkıp karıştırın ve ocaktan alın.

İsteğinize göre şeker su oranını ayarlayın

Kadayıf: 400 gram kadayıfı ince ince keserek ve karıştırma kabına alın.

Kadayıfın üzerine tereyağı döküp her yerine dağıtın ve karıştırın.

Şerbet ve kadayıf işleminin ardından kullanacağınız tavayı yağlayın.

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağıyla tavanın tabanını yağlayın. Kadayıfları tavaya yayın. Hazırlamış olduğunuz kadayıfların yarısını tavanın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yayıp üstüne bastırarak sıkışmasını sağlayın. Peynirinizi koyduktan sonra üzerine geri kalan kadayıfınızı yayarak tavanızı tamamlayınız. Sürekli bastırarak kabarmasını önlemeyi unutmayınız.

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