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Haberler Yemek Tarifleri

FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ | Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kebabın en sevilen hali patlıcan kebabının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan patlıcan kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 10:51
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FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ | Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği , bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan patlıcan kebabı, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan patlıcan kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

FIRINDA PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ

  • 4 adet orta boy patlıcan

Köfte için:

  • 500 gr orta yağlı kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • Maydanoz
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Kimyon
  • Tuz

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet rendelenmiş domates
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • Sivri biber
  • Domates

PATLICAN KEBABI YAPILIŞI

  • Patlıcanları dilimleyip, tuzlu suda yarım saat bekletelim.
  • Bu aşamada yoğurma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, maydanoz, galeta unu ve baharatları alarak güzelce yoğuralım.
  • Malzemeler birbiri ile özleştikten sonra harcımızdan parçalar koparalım ve şekil verelim.
  • Hazırladığımız köftelerimizin üzerini streç ile örterek 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
  • Köftelerimiz dinlenirken bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için tavaya sıvı yağı alalım, üzerine doğradığımız sarımsağı ekleyerek kavuralım.
  • Üzerine rendelenmiş domates, salça, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştıralım.
  • Sıcak suyu da ekleyelim, 5 dakika kadar pişirdikten sonra altını kapatalım.
  • Dinlenen köfteleri ve suyunu süzüp bol su ile yıkadığınız patlıcanları şişe bir patlıcan bir köfte yan yana olacak şekilde sıralayalım. Dilerseniz şiş kullanmadan tepsiye de dizebilirsiniz.
  • Hazırladığımız çöp şişleri fırın kabına alalım.
  • Domates ve biberleri koyarak üzerine salçalı sosu gezdirelim ve üzerini fırın torbası ile kapatalım.
  • Suyu tepsinin büyüklüğüne göre değişir ama yeterli gelmezse bir miktar daha sıcak su ilave edebilirsiniz.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim.
  • 30-35 dk sonra kontrol edin patlıcan ve köfteler yumuşamış ise fırın torbasını alıp üzerleri kızarana kadar daha pişirin. Patlıcan kebabımız servise hazır.

PATLICAN KEBABI PÜF NOKTALARI

  • Patlıcanları dilimledikten sonra acılığının çıkması için mutlaka tuzlu suda bekletmelisiniz. Patlıcanların suyun yüzeyine çıkmaması için üzerine bir tabak kapatabilirsiniz.
  • Köftenin lezzetli olması için güzelce yoğrulması gerekmektedir.
  • Kebabını güzelce pişmesi için 30 dakika kadar üzerini folyo ile ya da fırın torbası ile kapatmalısınız.
  • 30-35 dakika sonra alüminyum folyoyu/fırın torbasını almalısınız.

__AFİYET OLSUN__

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