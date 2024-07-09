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MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Kadayıf Dolmasının püf noktaları...

MasterChef Türkiye düello etabında tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılardan en iyi Kadayıf Dolması'nı yapmaları beklenirken bu etabı başarıyla geçen isimler asıl kadroya katılmaya hak kazanacak. Peki, Kadayıf Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Kadayıf Dolmasının püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 22:56 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 22:57
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MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Kadayıf Dolmasının püf noktaları...

KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf Dolması, Erzurum'dan çıkıp tüm Türkiye'ye yayılan ve lezzetiyle büyük küçük herkesin damağını çatlatan tatlılar arasında yer alıyor. İç harcı, bol şerbetli, çıtır çıtır hamuru ile yiyenlerin tadına doyamadığı kadayıf dolması için arama motorlarında sorgulanan Kadayıf Dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kadayıf Dolması Malzemeleri

  • 300 gram taze tel kadayıf
  • 1 su bardağı kırılmış ceviz
  • 3 adet yumurta
  • yarım su bardağı süt
  • yarım paket vanilya
  • Sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Kadayıf Dolması Yapılışı

  • lk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20dk kaynatıyoruz.
  • Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz.
  • Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız.
  • Kadayıfı elimiz ile biraz havalandırıyoruz.
  • Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz.
  • Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz.
  • Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz.
  • Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz.
  • Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimiz ile düzeltiyoruz.
  • Fazla gelen yumurtayı elinizle sıkabilirsiniz.
  • Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz.
  • Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartıyoruz.
  • Tencereden alır, almaz hemen soğuk olan şerbetin içerisine bırakıyoruz.
  • 3-4 dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz.
  • Ilık olarak servis ediyoruz.

Kadayıf Dolması Püf Noktaları

  • Tatlıya başlamadan önce şerbeti yapmalı ve soğumaya bırakmalısınız. Şerbetinizin oldukça soğuk olması gerekiyor.
  • Kadayıf dolmalarınızı ağzı kapalı bir kapta buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Yapmak istediğiniz zaman dolaptan çıkartıp yumurtaya bulayıp tarifteki gibi kızartabilirsiniz.

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