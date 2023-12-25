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EKMEK ÇANAĞINDA SOĞAN ÇORBASI TARİFİ - Ekmek çanağında soğan çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Yuvarlak tombik ekmek içerisinde koyularak servis edilen ekmek çanağında soğan çorbası, farklı sunum severlerin hoşuna gitmeye devam ediyor. Fransız mutfağından tüm dünyaya yayılan soğan çorbası, yiyen herkesin gönlünü çalmayı başarıyor. Evde ekmek çanağında soğan çorbası yapmak isteyenler için, ekmek çanağında soğan çorbası tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:11
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EKMEK ÇANAĞINDA SOĞAN ÇORBASI TARİFİ - Ekmek çanağında soğan çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

EKMEK ÇANAĞINDA SOĞAN ÇORBASI TARİFİ - Fransız mutfağının en meşhur tariflerinden biri olan soğan çorbası, damak çatlatmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği ekmek çanağında soğan çorbası, kalabalık sofraların vazgecilmezi oluyor. Evde ekımek çanağında soğan çorbası yapmak isteyenler için detaylar haberimizde.

Ekmek çanağında soğan çorbası nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

  • 6 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 YK tereyağı
  • 1 YK sıvı yağ
  • 1/4 SB un
  • 5 SB et suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber
  • Kekik

👉Ekmek için:

  • Ekmek dilimi
  • Tereyağı
  • Kaşar peyniri

👉Yapılışı:

  • Soğanları incecik julyen şeklinde doğrayın.
  • Sarımsağı bıçak sırtıyla ezip, bıçaktan geçirin.
  • Derin bir tencere içinde yağı ısıtın.
  • Soğanları ve sarımsağı karamelize olana kadar kavurun.
  • Unu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırarak pişirin.
  • Et suyunu ve baharatları dökün.
  • Kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakika kadar pişirin.
  • Ekmeğin üst kısmını kesin.
  • Tereyağı ile yağlayıp üzerine kaşar peyniri serpin ve fırında kızartın.
  • Ekmeğin içini çıkartın ve çorbayı içine doldurun.
  • Peynirli ekmek ile servis edin.

🌟AFİYET OLSUN

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