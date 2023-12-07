Hamsi Kaygana tarifi.. Hamsi kaygana nasıl yapılır? Hamsi kaygana malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

HAMSİ KAYGANA TARİFİ - Karadeniz mutfağının meşhur ve pratik yemeklerinden olan hamsi kaygana büyük küçük herkesin damağını çatlatıyor. Peki hamsi kaygana nasıl yapılır? hamsi kaygana tarifi malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..
👉Hamsi kaygana nasıl yapılır?
👉Malzemeleri:
- 1 kase hamsi (tuzlu kılçıkları ayıklanmış)
- 1 kase maydanoz (doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı dereotu (taze veya kuru)
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 3 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)
👉Yapılışı:
- Geniş bir kaseye süt ve unu döküp güzelce çırpın.
- Sonra yumurtaları ekleyip çırpın.
- Kalan malzemeleri karıştırıp ısınmış az yağlı tavada orta ateşte çevirerek pişirin.
🌟AFİYET OLSUN