Hamsi Kaygana tarifi.. Hamsi kaygana nasıl yapılır? Hamsi kaygana malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

HAMSİ KAYGANA TARİFİ - Karadeniz mutfağının meşhur ve pratik yemeklerinden olan hamsi kaygana büyük küçük herkesin damağını çatlatıyor. Peki hamsi kaygana nasıl yapılır? hamsi kaygana tarifi malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

👉Hamsi kaygana nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

1 kase hamsi (tuzlu kılçıkları ayıklanmış)

1 kase maydanoz (doğranmış)

1 tatlı kaşığı dereotu (taze veya kuru)

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

👉Yapılışı:

Geniş bir kaseye süt ve unu döküp güzelce çırpın.

Sonra yumurtaları ekleyip çırpın.

Kalan malzemeleri karıştırıp ısınmış az yağlı tavada orta ateşte çevirerek pişirin.

🌟AFİYET OLSUN