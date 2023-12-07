Hamsi kağıt kebabı nasıl yapılır? Hamsili kağıt kebabı malzemeleri ve püf noktaları.. Hamsi kağıt kebabı tarifi..

HAMSİ KAĞIT KEBABI TARİFİ - Balık sezonu açılır açılmaz tezgahların en çok satılan balığı oluyor. Evde hamsi kağıt kebabı yapmak isteyen vatandaşlar için hamsi hamsi kağıt kebabı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde derledik.

👉Hamsi kağıt kebabı nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

yarım demet maydanoz

1 çorba kaşığı zeytinyağı

karabiber

tuz

1 kg hamsi

10 adet defne yaprağı

4 adet domates

2 adet limon

👉Yapılışı:

Önce yağlı kağıdın üzerine hamsiler dizilir.

Daha sonra dilim dilim doğranan domatesler, defne yaprağı ve kıyılan maydonozlar üst üste konur.

Biraz tuz serpilir ve en üstüne tekrar domates ve defne yapraklarıyla tuz eklenir.

En üstüne ve limon ve zeytinyağı konur ve yağlı kağıt paket gibi kapatılıp fırına verilir.

🌟AFİYET OLSUN