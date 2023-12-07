Hamsi kağıt kebabı nasıl yapılır? Hamsili kağıt kebabı malzemeleri ve püf noktaları.. Hamsi kağıt kebabı tarifi..

HAMSİ KAĞIT KEBABI TARİFİ - Balık sezonu açılır açılmaz tezgahların en çok satılan balığı oluyor. Evde hamsi kağıt kebabı yapmak isteyen vatandaşlar için hamsi hamsi kağıt kebabı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde derledik.
👉Hamsi kağıt kebabı nasıl yapılır?
👉Malzemeleri:
- yarım demet maydanoz
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- karabiber
- tuz
- 1 kg hamsi
- 10 adet defne yaprağı
- 4 adet domates
- 2 adet limon
👉Yapılışı:
- Önce yağlı kağıdın üzerine hamsiler dizilir.
- Daha sonra dilim dilim doğranan domatesler, defne yaprağı ve kıyılan maydonozlar üst üste konur.
- Biraz tuz serpilir ve en üstüne tekrar domates ve defne yapraklarıyla tuz eklenir.
- En üstüne ve limon ve zeytinyağı konur ve yağlı kağıt paket gibi kapatılıp fırına verilir.
🌟AFİYET OLSUN