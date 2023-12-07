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Hamsi kağıt kebabı nasıl yapılır? Hamsili kağıt kebabı malzemeleri ve püf noktaları.. Hamsi kağıt kebabı tarifi..

Karadeniz'in incisi olarak bilinen hamsi memleketimizin her yerinde sevilerek yapılıyor. Ülkemizin meşhur yemeklerinin başında gelen hamsi kağıt kebabı, büyük küçük herkesin damağında tadını bırakıyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Hamsi kağıt kebabı nasıl yapılır? Hamsi kağıt kebabı tarifi." diye araştırılıyor. İşte hamsi kağıt kebabı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 12:51
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Hamsi kağıt kebabı nasıl yapılır? Hamsili kağıt kebabı malzemeleri ve püf noktaları.. Hamsi kağıt kebabı tarifi..

HAMSİ KAĞIT KEBABI TARİFİ - Balık sezonu açılır açılmaz tezgahların en çok satılan balığı oluyor. Evde hamsi kağıt kebabı yapmak isteyen vatandaşlar için hamsi hamsi kağıt kebabı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde derledik.

👉Hamsi kağıt kebabı nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

  • yarım demet maydanoz
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • karabiber
  • tuz
  • 1 kg hamsi
  • 10 adet defne yaprağı
  • 4 adet domates
  • 2 adet limon

👉Yapılışı:

  • Önce yağlı kağıdın üzerine hamsiler dizilir.
  • Daha sonra dilim dilim doğranan domatesler, defne yaprağı ve kıyılan maydonozlar üst üste konur.
  • Biraz tuz serpilir ve en üstüne tekrar domates ve defne yapraklarıyla tuz eklenir.
  • En üstüne ve limon ve zeytinyağı konur ve yağlı kağıt paket gibi kapatılıp fırına verilir.

🌟AFİYET OLSUN

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