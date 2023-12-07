Evde hamsi böreği nasıl yapılır? Hamsi böreği malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Tam tadında hamsi böreği tarifi..

HAMSİ BÖREĞİ TARİFİ - Kalabalık sofraların olmazsa olmazı hamsi böreği, hem görsel şölen yaratıyor hem de karın doyurmaya fazlasıyla yetiyor. Evde hamsi böreği yapmak isteyen vatandaşlar için hamsi böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde..

👉Hamsi böreği nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

1,5 kilo kılçığı çıkarılmış hamsi

3 su bardağı pirinç

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet soğan

Kuş üzümü

Karabiber

Kırmızı biber

Nane

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Mısır unu

👉Yapılışı:

Soğanları doğrayıp, yağda kavuruyoruz. Üzerine yıkanmış 3 bardak pirinç, kuş üzümü, nane, 2 tatlı kaşığı şeker, tuz, karabiber, kırmızı biberi koyup harmanlıyoruz. 3 su bardağı su ilave edip, pilav gibi pişiriyoruz. Ayrı bir yerde tavaya yağ koyup, hamsileri önce mısır ununa bulayıp tavanın altını kaplayacak şekilde diziyoruz. Aynı işlemi tavanın kenarlarına da yapıyoruz ve demlenen pilavı, içine koyarak yayıyoruz. Tavanın kenarına dizdiğimiz hamsileri, pilavın üzerine kapatıyoruz. Boş kalan üst kısmına da, tekrar mısır ununa bulayarak hamsi diziyoruz. Kısık ateşte alt kısmını kızartıp, böreği ters düz ederek diğer kısmını da kızartıyoruz. Böreğimiz servise hazır.

🌟AFİYET OLSUN