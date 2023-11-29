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MASSAMAN CURRY TARİFİ - Evde Massaman Curry nasıl yapılır? Massaman Curry mazemeleri ve püf noktaları...

Tayland mutfağına özgü dana eti ile hazırlanan Massaman Curry, özel günlerde, misafir sofralarında yapılıyor. Hindistan cevizi sütü ve baharatların kullanıldığı Massaman Curry, yanında yasemin pirinci ile sunum yapılıyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Massaman Curry nasıl yapılır? Massaman Curry malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" diye araştırıyor. İşte Massaman Curry tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:30
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MASSAMAN CURRY TARİFİ - Evde Massaman Curry nasıl yapılır? Massaman Curry mazemeleri ve püf noktaları...

MASSAMAN CURRY TARİFİ - Tayland mutfağından tüm Uzakdoğu ülkelerine yayılan Massaman Curry yemeği, damak çatlatmaya devam ediyor. Evde Massaman Curry yapmak isteyenler için Massaman Curry tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

Massaman Curry nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 400 ml. hindistan cevizi sütü (konserve)
  • 85 gram tuzsuz fıstık
  • 600 gram dana biftek (büyük büyük kesilmiş)
  • 4 yemek kaşığı massaman köri ezmesi
  • 450 gram mumsu patates
  • 1 adet soğan (ince doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı demirhindi ezmesi
  • 1 çubuk tarçın
  • 4 kaffir misket limonu yaprağı
  • 1 yemek kaşığı balık sosu
  • 1 yemek kaşığı hurma
  • 1 adet kırmızı biber

Yapılışı:

  • Öncelikle fırını 200, fanı 180 dereceye ayarlayın.
  • Tuzsuz fıstıkları fırın tepsisine dizerek 5 dakika fırında kızartın.
  • Ardından oda sıcaklığında soğuması için bekleyin. Tamamen soğuduğunda kabaca doğrayın.
  • Büyük kapaklı bir güveç kabına 2 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü dökün ve ısıtın.
  • Üzerine köri hamurunu ekleyerek yaklaşık 1 dakika kızartın.
  • Daha sonra büyük parçalı biftekleri ekleyin ve karıştırın. Bu şekilde mühürlenene kadar pişirin.
  • Patates, soğan, şeker, demirhindi ezmesi, yer fıstığı, balık sosu ve kalan hindistan cevizi sütünü ayrı bir kapta karıştırın.
  • Bu karışımı etlerin üzerine ekleyerek yaklaşık 2 saat kadar pişirin.
  • Pişen eti servis tabaklarına alın. Üzerine ince dilimlenmiş kırmızı biber, kavrulmuş yer fıstığı ve yasemin pirinci ekleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN

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