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İmam Bayıldı nasıl yapılır? İmam Bayıldı malzemeleri ve pişirme süresi nedir? İşte lezzetli ve kolay zeytinyağlı İmambayıldı tarifi...

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden İmam Bayıldı için internette arama yapılıyor, İmam Bayıldı tarifi merak ediliyor. Peki, patlıcanla yapılan ve sofraların vazgeçilmezi olan İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Pişme süresi nedir? İşte lezzetli ve kolay zeytinyağlı İmam Bayıldı tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:13
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İmam Bayıldı nasıl yapılır? İmam Bayıldı malzemeleri ve pişirme süresi nedir? İşte lezzetli ve kolay zeytinyağlı İmambayıldı tarifi...

İMAM BAYILDI TARİFİ - Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan İmam Bayıldı, büyük küçük herkesin severek yediği ve ana unsuru patlıcan olan bir yemektir. Türk mutfağı denince akla gelen ilk yemeklerden olan İmam Bayıldı tarifi ise internette sıkça aratılıyor. Peki, İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

İMAM BAYILDI MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 8 orta boy patlıcan
  • 4 soğan
  • 12 diş sarımsak
  • 3 domates
  • 4 sivri biber
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 kesme şeker
  • 2 su bardağı sıcak su

Domates sos için:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım su bardağı rendelenmiş domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

Kızartmak için:

  • Ayçiçek yağı

Üzeri için:

  • Maydanoz yaprakları

İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR? KOLAY İMAM BAYILDI TARİFİ

  • Öncelikle patlıcanların saplarını kesmeden, alacalı bir şekilde soyun. Acısını çıkarmak için de tuzlu suda bir müddet beklettikten sonra kağıt havlu ile kurulayın.
  • Soğanları piyazlık şekilde doğrayın. Sarımsakları da kabuğundan ayıklayın. Domateslerin de kabuğunu soyup, küp küp doğrayın. Ardından biberleri ortadan ikiye kesip içini temizleyip küçük küçük doğrayın.
  • Daha sonra bir çay bardağı zeytinyağını tavada ısıtıp içine soğanları ve tuzu ekleyip kavurun. İçine sarımsak, domates, biber, karabiber ve şeker ilave edip 10 dakikaya yakın pişirin.
  • Diğer tarafta ayçiçek yağını ısıtıp içine patlıcanları atın. Kızaran patlıcanları kağıt havluya koyun.
  • Ardından patlıcanları bir tencereye aralıklı şekilde yerleştirin. Ortasını kesip içine yaptığımız soğanlı iç harcı ekleyin.
  • Tencerenin içine 2 su bardağı sıcak su ilave edip, bu suyu çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
  • Ardından domates sosunu hazırlamak için ısıtılmış zeytinyağına, rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyin.
  • Sosu servis tabağına alıp üzerine kızartılmış patlıcanları koyun. En üste ise kıyılmış maydanozları serpin.

AFİYET OLSUN

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