ISPANAKLI RAVIOLI TARİFİ - Ispanaklı Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ISPANAKLI RAVIOLI TARİFİ - Ravioli'nin en tercih edilen tariflerinden biri olan ıspanaklı hali, sofralarda yerini almaya devam ediyor. Evde ıspanaklı Ravioli yapmak isteyen vatandaşlar için tarifi haberimizde..

Ispanaklı Ravioli nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gr haşlanmış ıspanak

250 ricotta peyniri

2 yumurta

Parmesan peyniri

Tuz

Karabiber

Hamur için:

500 gr un

4 yumurta

20 ml zeytinyağı

Yapılışı:

Öncelikle ravioli içinde kullanacağınız ıspanakları bir tencere de haşlayın. Bu esnada parmesan ve ricotta peynirini küp küp kesin.

Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın.

Haşlanmış ıspanakların suyunu iyice süzün. Küçük küçük kestiğiniz parmesan peyniri, ricotta peyniri, ıspanak, yumurta, tuz ve karabiber ile raviolinin iç harcını hazırlayın.

Harcı mantı yapımındaki gibi açılan hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. Üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın.

Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Raviolileri suda haşlayıp servis tabağına alın. İsteğe göre domates sos veya krema ile tatlandırılabilir.

AFİYET OLSUN