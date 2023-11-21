Haberler Yemek Tarifleri ISPANAKLI RAVIOLI TARİFİ - Ispanaklı Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ISPANAKLI RAVIOLI TARİFİ - Ispanaklı Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

İtalya mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Ravioli, bu kez ıspanaklı dolgusuyla karşımıza çıkıyor. Büyük küçük herkesin severek yediği Ravioli, sofralarda yerini alıyor. Evde ıspanaklı Ravioli yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Ispanaklı Ravioli nasıl yapılır? Ispanaklı Ravioli malzemeleri nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte Ispanaklı Ravioli yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 11:55 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ISPANAKLI RAVIOLI TARİFİ - Ispanaklı Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ISPANAKLI RAVIOLI TARİFİ - Ravioli'nin en tercih edilen tariflerinden biri olan ıspanaklı hali, sofralarda yerini almaya devam ediyor. Evde ıspanaklı Ravioli yapmak isteyen vatandaşlar için tarifi haberimizde..

Ispanaklı Ravioli nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 500 gr haşlanmış ıspanak
  • 250 ricotta peyniri
  • 2 yumurta
  • Parmesan peyniri
  • Tuz
  • Karabiber

Hamur için:

  • 500 gr un
  • 4 yumurta
  • 20 ml zeytinyağı

Yapılışı:

  • Öncelikle ravioli içinde kullanacağınız ıspanakları bir tencere de haşlayın. Bu esnada parmesan ve ricotta peynirini küp küp kesin.
  • Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın.
  • Haşlanmış ıspanakların suyunu iyice süzün. Küçük küçük kestiğiniz parmesan peyniri, ricotta peyniri, ıspanak, yumurta, tuz ve karabiber ile raviolinin iç harcını hazırlayın.
  • Harcı mantı yapımındaki gibi açılan hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. Üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın.
  • Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Raviolileri suda haşlayıp servis tabağına alın. İsteğe göre domates sos veya krema ile tatlandırılabilir.

AFİYET OLSUN

DİĞER
EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası'nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 50+1 açıklaması... Başkan Erdoğan'a tam destek: Aksayan yönler düzeltilir
F.Bahçe'ye Süper Lig'den takviye!
Çalımbay iki ismin üzerini çizdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🍫Evde pratik Çikolatalı Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
🐙Evde Deniz Ürünlü Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
Süper Loto sonuçları 21 Kasım Salı
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Galler'de tarihi başarı peşinde! Milliler Galler'de tarihi başarı peşinde! 12:20
Altay'a efsane kaleciden yanıt gecikmedi! Altay'a efsane kaleciden yanıt gecikmedi! 12:05
Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? 11:59
G.Saray'da değişim zamanı! G.Saray'da değişim zamanı! 11:56
Yılmaz Vural Menemen FK'da fark yarattı! Yılmaz Vural Menemen FK'da fark yarattı! 11:48
Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman? 11:38
Daha Eski
Hırvat kaleci isyan etti! Hırvat kaleci isyan etti! 11:13
Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler - Türkiye maçı ne zaman? 10:58
Samsunspor'dan basketbola bir takviye daha! Samsunspor'dan basketbola bir takviye daha! 10:24
Alperen Şengün'ün 30 sayısı yeterli olmadı! Alperen Şengün'ün 30 sayısı yeterli olmadı! 10:03
Buruk'tan Ndombele kararı! Buruk'tan Ndombele kararı! 09:58
Çalımbay iki ismin üzerini çizdi! Çalımbay iki ismin üzerini çizdi! 09:49