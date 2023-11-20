Haberler Yemek Tarifleri Çİ BÖREK (ÇİĞ BÖREK) TARİFİ - Yağ çekmeyen çıtır Çi Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Çİ BÖREK (ÇİĞ BÖREK) TARİFİ - Yağ çekmeyen çıtır Çi Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Tatarlar tarafından mutfağımıza katılan ve çok sevilen Çi Börek, Eskişehir'in meşhur sokak lezzetlerinden biri haline geldi. Adından da belli olduğu gibi diğer böreklerden farkı kıymalı iç harcının çiğ olarak koyulması. Muhteşem tadıyla Çi börek vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte Çi börek tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çİ BÖREK (ÇİĞ BÖREK) TARİFİ - Yağ çekmeyen çıtır Çi Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Çİ BÖREK (ÇİĞ BÖREK) TARİFİ - Eskişehir iline ait Çi börek tescillenmiş bir yemek olarak karşımıza cıkıyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Çi Börek tarifini malzemeleri ve püf noktalarıyla haberimizde sizler için derledik.

Çi Börek nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru İçin:

  • 3 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı İç İçin:

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 çay bardağı su

Kızartmak İçin:

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

  • Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.
  • Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
  • Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
  • Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
  • Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
  • Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.
  • Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.
  • Hepsini bu şekilde hazırlayın.
  • Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.
  • Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

Püf noktası:

  • Kıymanızı sulandırmazsanız böreğin içerisinde topaklanır. Kıymalı harıcınızı mutlaka sulandırın.
  • Çiğ böreğinizin fazla yağ çekmemesi için hamura mutlaka sirke ekleyin.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey transferi itiraf etti! İşte onu isteyen takım...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "50+1" açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu?
G.Saray'a süper yetenek! Cimbom bombayı patlatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Yoğurt soslu içli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Mangal ateşinde içli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları 14:05
Transferde Szymanski bombası! 2 dünya devi... Transferde Szymanski bombası! 2 dünya devi... 13:48
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor! 13:11
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Muslera... G.Saray'da beklenmedik gelişme! Muslera... 12:52
Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? 12:31
Barcelona'da Gavi depremi! Barcelona'da Gavi depremi! 12:29
Daha Eski
Salah'a şok saldırı! Salah'a şok saldırı! 12:28
G.Saray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı G.Saray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı 12:04
Gittiği yerde mutsuz oldu! Fırtına'ya gelmek istiyor Gittiği yerde mutsuz oldu! Fırtına'ya gelmek istiyor 12:03
LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü! LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü! 11:57
Şampiyon Novak Djokovic! Şampiyon Novak Djokovic! 11:47
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! F.Bahçe'den çifte transfer bombası! 11:38