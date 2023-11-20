Çİ BÖREK (ÇİĞ BÖREK) TARİFİ - Yağ çekmeyen çıtır Çi Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Çİ BÖREK (ÇİĞ BÖREK) TARİFİ - Eskişehir iline ait Çi börek tescillenmiş bir yemek olarak karşımıza cıkıyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Çi Börek tarifini malzemeleri ve püf noktalarıyla haberimizde sizler için derledik.

Çi Börek nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı İç İçin:

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay bardağı su

Kızartmak İçin:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.

Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.

Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.

Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)

Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.

Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.

Hepsini bu şekilde hazırlayın.

Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.

Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

Püf noktası:

Kıymanızı sulandırmazsanız böreğin içerisinde topaklanır. Kıymalı harıcınızı mutlaka sulandırın.

Çiğ böreğinizin fazla yağ çekmemesi için hamura mutlaka sirke ekleyin.

AFİYET OLSUN