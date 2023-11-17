KADİFE TATLISI TARİFİ - Evde kolay Kadife tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KADİFE TATLISI TARİFİ - Sofraları süsleyen hem pratik hem de lezzetli olması sebebiyle en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan Kadife tatlısının tarifi merak ediliyor. Peki Kadife tatlısı nasıl yapılır? İşte Kadife tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Kadife tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kakao

Yarım çay kaşığından biraz fazla toz kırmızı gıda boyası

1 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik un

Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı dolusu un

3 yemek kaşığı dolusu nişasta

1 paket sıvı krema(sıvı krema yerine 1 poşet toz krem şanti de kullanabilirsiniz.)

Kadife tatlısı yapılışı:

İlk olarak muhallebiyi hazırlayıp soğumaya bırakalım.

Muhallebi için krema dışındaki malzemeleri alıp karıştıralım.

Kaynamaya başlayınca muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz.

Bu ara kek için yumurta ve şekeri bolca çırpalım.

Yağ ve sütü ekleyip karıştıralım

Kakao ve gıda boyasını da ekleyip tekrar karıştıralım.

Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz.

Yağlanmış her hangi bir tepsiye harcımızı alıp 170 derecede yaklaşık 35-40 dk pişirelim.

Kürdan ile pişip pişmediğini ortasından test edelim.

Pişen kekimizi soğumaya bırakalım.

Daha sonra dilimleyip robotta hepsini çekelim.

Kalıbımızın alt kısmına çekilmiş kekimizin yarısını düzgün ve eşit şekilde yayalım.

Hafif elimizle bastıralım.

Kalıp yerine yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz.

Soğuyan muhallebiye kremayı ekleyip çırpalım.

Kekimizin üzerine muhallebiyi dökelim ve yayalım.

Kalan çekilmiş kekimizi de en üst kata döküp eşit şekilde düzenleyelim.

Bir gece buzdolabında dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN