Haberler Yemek Tarifleri KADİFE TATLISI TARİFİ - Evde kolay Kadife tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KADİFE TATLISI TARİFİ - Evde kolay Kadife tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Hem görüntüsüyle hem tadıyla bayılacağınız Kadife tatlısı, büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. Lezzetiyle baş döndüren Kadife tatlısı, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Kadife tatlısı nasıl yapılır? Kadife tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KADİFE TATLISI TARİFİ - Evde kolay Kadife tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KADİFE TATLISI TARİFİ - Sofraları süsleyen hem pratik hem de lezzetli olması sebebiyle en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan Kadife tatlısının tarifi merak ediliyor. Peki Kadife tatlısı nasıl yapılır? İşte Kadife tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Kadife tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • Yarım çay kaşığından biraz fazla toz kırmızı gıda boyası
  • 1 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik un

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı dolusu un
  • 3 yemek kaşığı dolusu nişasta
  • 1 paket sıvı krema(sıvı krema yerine 1 poşet toz krem şanti de kullanabilirsiniz.)

Kadife tatlısı yapılışı:

  • İlk olarak muhallebiyi hazırlayıp soğumaya bırakalım.
  • Muhallebi için krema dışındaki malzemeleri alıp karıştıralım.
  • Kaynamaya başlayınca muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz.
  • Bu ara kek için yumurta ve şekeri bolca çırpalım.
  • Yağ ve sütü ekleyip karıştıralım
  • Kakao ve gıda boyasını da ekleyip tekrar karıştıralım.
  • Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz.
  • Yağlanmış her hangi bir tepsiye harcımızı alıp 170 derecede yaklaşık 35-40 dk pişirelim.
  • Kürdan ile pişip pişmediğini ortasından test edelim.
  • Pişen kekimizi soğumaya bırakalım.
  • Daha sonra dilimleyip robotta hepsini çekelim.
  • Kalıbımızın alt kısmına çekilmiş kekimizin yarısını düzgün ve eşit şekilde yayalım.
  • Hafif elimizle bastıralım.
  • Kalıp yerine yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz.
  • Soğuyan muhallebiye kremayı ekleyip çırpalım.
  • Kekimizin üzerine muhallebiyi dökelim ve yayalım.
  • Kalan çekilmiş kekimizi de en üst kata döküp eşit şekilde düzenleyelim.
  • Bir gece buzdolabında dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Almanya Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e "Ekrem İmamoğlu" uyarısı: Onu sırtından at
Aslan'dan flaş hamle! Sözleşmesinde...
Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trippa Alla Milanese (BUSECCA) NASIL YAPILIR? | 🍴Trippa Alla Milanese tarifi, malzemeleri
Evde Torta Susanna nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri ne?
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dani Carvajal Arda Güler’e destek oldu! Dani Carvajal Arda Güler’e destek oldu! 10:46
Batshuayi'ye çifte talip! Batshuayi'ye çifte talip! 10:42
İsrail - Romanya maçı saat kaçta? İsrail - Romanya maçı saat kaçta? 10:36
Ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal biletlerini kesti Ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal biletlerini kesti 10:35
İsviçre - Kosova maçı saat kaçta? İsviçre - Kosova maçı saat kaçta? 10:32
Belarıus - Andorra maçı saat kaçta? Belarıus - Andorra maçı saat kaçta? 10:28
Daha Eski
Letonya - Hırvatistan maçı saat kaçta? Letonya - Hırvatistan maçı saat kaçta? 10:22
Kuntz'dan flaş sözler! "Vicdanım rahat" Kuntz'dan flaş sözler! "Vicdanım rahat" 10:20
Ermenistan - Galler maçı saat kaçta? Ermenistan - Galler maçı saat kaçta? 10:19
Fransa - Cebelitarık maçı saat kaçta? Fransa - Cebelitarık maçı saat kaçta? 10:16
Danimarka - Slovenya maçı saat kaçta? Danimarka - Slovenya maçı saat kaçta? 10:11
Haaland iddialarına menajerinden yanıt! Haaland iddialarına menajerinden yanıt! 09:59