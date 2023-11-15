SOMLOI GALUSKA TARİFİ - Somloi Galuska nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

SOMLOI GALUSKA TARİFİ - Çay saatlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alan Somloi Galuska Tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Somloi Galuska nasıl yapılır?
Malzemeleri:
Pandispanya keki için;
- 4 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 4 yemek kaşığı un
- 1 tutam kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı su
Muhallebisi için;
- 1 litre süt
- 4 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağı un
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
Şerbeti için;
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 adet rendelenmiş portakal veya limon kabuğu
Çikolata sosu için;
- 50 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 100 gram bitter çikolata
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için;
- Suda bekletilmiş kuru üzüm
- Kıyılmış ceviz
Yapılışı:
- Yumurtaları ayırın, beyazlarını 1 yemek kaşığı şekerle sertleşinceye kadar çırpın ve bir kenara koyun.
- Kalan 3 yemek kaşığı şekeri, unu, kabartma tozunu, suyu ve biraz köpüğü yumurta sarılarına ekleyip pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Daha sonra köpüğün geri kalanını ekleyin ve hafif hareketlerle yavaşça karıştırın. Yağlı kağıtla kaplı bir fırın tepsisine dökün, üstünü köpük kartla düzeltin ve ardından 200 derecede 15 dakika pişirin.
- Vanilya sosu için yumurta sarılarını un, şeker, krema, vanilya şekeri ve biraz sütle bir kapta pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Sütün geri kalanını kaynatın ve kasedeki malzemelerle karıştırın. Bir su banyosuna koyun, bir çırpma teli ile sürekli karıştırarak koyulaştırın.
- Kuru üzümleri biraz suyla ıslatın ve şişmeleri için birkaç dakika mikrodalgaya koyun. Haydi boşaltalım.
- Şerbeti için 3 bardak suya şekeri ekleyip kaynatın. Bu arada rendelenmiş portakal ve limon kabuğunu da ekleyin. Kıvam alınca soğuması için bir kenara koyun.
- Çikolata kaplaması için tereyağını eritip unu ekleyip karıştırın. Pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıldıktan sonra sütü, doğranmış çikolatayı, kakao tozunu, şekeri ekleyin. Sürekli karıştırarak çırpma teli ile koyulaştırın. Kıvamı koyu olmamalı, daha akıcı olmalıdır. Ardından soğumaya bırakın.
- Pandispanyaları şerbetle iyice ıslatıyoruz, ardından önce cevizleri vanilya sosuyla yayıyoruz, üzerine kuru üzüm ve kıyılmış, şekerlenmiş ceviz serpiyoruz. Üzerine kakaolu karışımı koyup aynı şekilde sosla yayıp üzerine kuru üzüm ve ceviz serpin. Son olarak sade pandispanyayı üstüne yerleştirin, kalan sosu üzerine sürün ve üzerine kakao tozu serpin. Buzdolabında soğutun.
- Servis yaparken bir spatula yardımıyla kekleri tabağa alın ve üzerine birkaç fındık serpin, çikolata sosunu gezdirin ve son olarak krem şantiyi üzerine sıkın.
AFİYET OLSUN