ORAMA TARİFİ - Orama nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları...

ORAMA TARİFİ - Farklı lezzetler denemek isteyenler için tam tadında Orama tarifini haberimizde derledik...
Orama nasıl yapılır?
Malzemeleri:
Hamuru için;
- 1 su bardağı su
- 250 gram un
- 2 adet yumurta
- Bir tutam tuz
İç harcı için;
- 500 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet kabak
- Bir tutam tuz
- 1 çorba kaşığı sıvı yağ
Yapılışı:
- Un, su, yumurta karışımına tuz ekleyerek yoğurun ve çok ince olmayacak şekilde merdaneyle açın.
- İç malzemeleri hazırlamak için; soğanı küp küp doğrayın, havuç, kabak ve patatesleri rendeleyin. Ardından tuz ve yağ ile kıymayla birlikte tüm malzemeleri karıştırın.
- Hamurun her tarafına iç harcı yayın ve rulo şeklinde sarın.
- Buhar tenceresine sıcak su koyun. Kaynar suda buharda 45 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde orama mantısını pişirin. Ardından dilimleyerek dilerseniz yoğurtla servis edin.
AFİYET OLSUN