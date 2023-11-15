Haberler Yemek Tarifleri ORAMA TARİFİ - Orama nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları...

ORAMA TARİFİ - Orama nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları...

Kırgız mutfağına ait sevilen lezetlerden biri olan Orama, dolu dolu iç harcıyla favori lezzetlerden biri olmaya devam ediyor. Görüntüsüyle göz doyuran zengin malzemeleriyle de karın doyuruyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Orama nasıl yapılır? Orama malzemeleri nelerdir?" diye aratılan meşhur Orama tarifini haberimizde sizler için derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 16:53 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 17:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ORAMA TARİFİ - Orama nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları...

ORAMA TARİFİ - Farklı lezzetler denemek isteyenler için tam tadında Orama tarifini haberimizde derledik...

Orama nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Hamuru için;

  • 1 su bardağı su
  • 250 gram un
  • 2 adet yumurta
  • Bir tutam tuz

İç harcı için;

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kabak
  • Bir tutam tuz
  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

  • Un, su, yumurta karışımına tuz ekleyerek yoğurun ve çok ince olmayacak şekilde merdaneyle açın.
  • İç malzemeleri hazırlamak için; soğanı küp küp doğrayın, havuç, kabak ve patatesleri rendeleyin. Ardından tuz ve yağ ile kıymayla birlikte tüm malzemeleri karıştırın.
  • Hamurun her tarafına iç harcı yayın ve rulo şeklinde sarın.
  • Buhar tenceresine sıcak su koyun. Kaynar suda buharda 45 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde orama mantısını pişirin. Ardından dilimleyerek dilerseniz yoğurtla servis edin.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili olay sözler! 'Köpek balıklarının arasında kalacaktı'
Başkan Erdoğan Gazze için ses yükseltti: İsrail terör devletidir | Netanyahu ecelin geliyor | Olay haçlı-hilal meselesidir
Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor!
İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Somloi Galuska nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
Evde Lüle Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nedir?
Evde Doğrama nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
15 Kasım Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (15 Kasım Çarşamba)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! 16:53
Genç yıldıza 30 milyon sterlin! Genç yıldıza 30 milyon sterlin! 16:46
Maçın sonunda aldığı hediye gündem oldu! Maçın sonunda aldığı hediye gündem oldu! 16:44
Can Bartu Çığır kimdir? Can Bartu Çığır kimdir? 16:34
Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği 16:32
Yiğit Evin kimdir? Yiğit Evin kimdir? 16:21
Daha Eski
Union Berlin'de Urs Fischer dönemi sona erdi! Union Berlin'de Urs Fischer dönemi sona erdi! 16:12
Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen aday olmayacak! Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen aday olmayacak! 15:58
Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor! Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor! 15:54
G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! 15:53
İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam 15:14
Takımın en golcüsü Güven Yalçın! Takımın en golcüsü Güven Yalçın! 15:10