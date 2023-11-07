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TİRE KÖFTE TARİFİ - Evde Tire Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

İzmir'in en lezzetli yemeklerinden biri olan Tire Köfte, misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Tire Köfte, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasına yer aldı. Tire köfte yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:50
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TİRE KÖFTE TARİFİ - Evde Tire Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

TİRE KÖFTE TARİFİ - Akşam yemeklerinin vazgeçilmez yemeklerinden olan köfte farklı tarifleriyle karşımıza çıkıyor. İzmir'e ait Tire Köfte vatandaşlar tarafından arama motorlarına "Tire köfte nasıl yapılır? "Tire Köfte malzemeleri neler?" diye araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Tire Köfte nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Köfte için:

  • 500gramorta yağlı kıyma
  • 1çay kaşığıtuz
  • 1çay kaşığıkarabiber

Domates sos için:

  • 4adet orta boydomates
  • 1yemek kaşığıtereyağı
  • 1çay kaşığıtuz
  • 1çay kaşığıkarabiber
  • 1çay kaşığıpul biber

Servis için:

  • 3-4adetcherry domates
  • 3-4adetsivri biber

Yapılışı:

  • Kıyma, tuz ve karabiberi bir kap içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar güzelce yoğurun. Kıymayı 10-12 eşit parçaya ayırın.
  • Her bir parçayı elinizi suyla hafif ıslatarak açtırın ve şişe sarın.
  • Bu şekilde hepsini hazırlayın.
  • Dolapta en az 1 saat kadar dinlendirin.
  • Sos için domatesleri rendeleyin ya da küp küp doğrayın. Tavaya tereyağını alın ve domatesleri pişirin. Tuz ve baharatları da ekleyip tavanın altını kapatın.
  • Bir tavada servis için domates ve biberi közleyin.
  • Dinlenen köfteleri tavada arkalı önlü pişirin. Pişen köfteleri şişten çıkarın.
  • Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağ ekleyin ve kızdırın.Şişten çıkan köfteleri içerisine atın ve tereyağında bir süre daha pişirin.
  • Köfteleriniz hazır! Tabağa hazırladığınız domates sosu koyun. Üzerine köfteleri de dizin. Biber ve domatesleri de ilave ederek servis edin.

AFİYET OLSUN

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