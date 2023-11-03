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MÜCVER TARİFİ | Kabak mücveri nasıl yapılır, kabak mücveri için gerekli malzemeler nedir? Kabak mücverinin püf noktası!

Kabak başta olmak üzere birçok sebzeyle harmanlanarak hazırlanan mücverin nasıl yapıldığı araştırılmaya başladı. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kabak mücverini yapmak için gerekli malzemeler ve kabak mücverinin püf noktası gündemde yerini aldı. Hem sağlıklı hem lezzetli bir aperatif olan mücverin yapılışı haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 09:11
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MÜCVER TARİFİ | Kabak mücveri nasıl yapılır, kabak mücveri için gerekli malzemeler nedir? Kabak mücverinin püf noktası!

KABAK MÜCVERİ TARİFİ Kabak, dereotu, maydonoz, havuç gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan ve isteğe bağlı kızartılarak ya da fırında pişirilen mücverin tarifi damak tadına düşkün kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, mücver yapmanın incelikleri nedir, mücver nasıl yapılır? İşte lezzetli, çıtır çıtır mücver tarifi...

Mücver İçin Gerekli Malzemeler

  • 3 kabak

  • 3 taze soğan

  • Karabiber

  • 1 demet dereotu

  • 75 gr beyaz peynir

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı toz beyaz biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için

  • 1.5 su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı

KABAK MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle kullanılacak kabakları iyice yıkayın. Uçlarını kesin ve kabuklarını soyun.

  • Kabakları, rendenin ince tarafıyla büyük bir kaseye rendeleyin ve yavaşça sıkarak suyunu süzün.

  • Taze soğanları temizledikten sonra doğrayın. Dere otlarını da yıkayın ve ince ince kıyın.

  • Tuzu alınmış beyaz peyniri elinizle ufalayın.

  • Rendelenmiş kabağa kalan malzemelerden un ve yumurtayı da ilave edin ve hepsini karıştırın.

  • 2-3 yemek kaşığı ay çiçek yağını tavada ısıtın. Yemek kaşığı dolusu mücver harcını yağa dökün.

  • Harcın üzerine kaşığın tersiyle hafifçe bastırıp yassılaştırın. Her iki tarafını da kızartın.

  • Kızaran mücverleri kağıt havlu üzerine alın.

  • Üzerine ya da yanına yoğurt sos ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

TAVADA KABAK MÜCVERİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kıvamı tutturabilmek için rende işleminin ardından, kabakları temiz bir tülbente koyun ve suyunu sıkın, harcın içine ekleyeceğiniz un miktarını iyi ayarlayın.

Zeytinyağı, kızartma yemeklerinde yağı çekmediği için hem sağlıklı, hem de lezzetli tarifler yapmanızı kolaylaştıracaktır.

Mücverler piştikten sonra, üzerinde kağıt havlu bulunan bir tabağa yerleştirin. Bu sayede fazla yağ süzülecektir.

Mücveriniz dağılıyor ve kıvamı istediğiniz gibi olmuyorsa, içine az miktarda un ilave edin.

Farklılık katmak için harcın içerisine süt ekleyerek, sütlü kabak mücveri de yapabilirsiniz.

Malzemeleri zenginleştirmek için, kabağa ek olarak patates rendesi de kullanabilirsiniz.

1 PORSİYON KABAK MÜCVER KAÇ KALORİ?

Yağda kızartılan 100 gramlık bir porsiyonda 80 kalori bulunmaktadır. Fırında pişirildiğinde ise kalori miktarı 65'e düşer. Mücverde kalori düşürmenin diğer yöntemi ise tarifin içine un eklememektir. Kabak mücverin diyet versiyonu için kızartma mücver yerine fırında kabak mücver tarifini kullanabilirsiniz.

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