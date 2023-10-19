KUZU YÜREK DOLMASI - Evde Kuzu Yüreği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KUZU YÜREK DOLMASI - Türk mutfağının güzel lezzetlerinden biri olan Kuzu Yürek Dolması, sakatat sevenlerin hoşuna gidiyor. Büyük küçük herkesin damak zevkine uyan, tadını damakta bırakan Kuzu Yürek Dolması tarifini sizler için haberimizde derledik.

Kuzu Yürek Dolması nasıl yapılır?

Malzemeler:

Çam fıstık

3 yemek kaşığı kuş üzümü

Maydanoz

Karabiber

Tarçın

Yenibahar

.2 su bardağı pirinç

3 su bardağıet suyu

2yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

Yapılışı:

Soğanı yemeklik doğrayın, tavada erittiğiniz yağda soteleyin, fıstıkları ekleyip karıştırmaya devam edin.

Pirinç, soğan ve fıstıklar kavrulunca suyu, tuzu ve baharatları ekleyin.

Diğer yandan küçük parçalar halinde doğradığınız yürekleri ayırdığınız yağda kavurup, pişen pirince ekleyin ve son olarak maydanozu ekleyin.

İstenilen miktarda ufak yürekler alınır. İçleri muhtemel olduğunca inceltilerek oyulur, yıkanır.

Bir vakit suda bırakılır.

Diğer tarafta hazırlanan iç pilav oyulan vicdanlara doldurulur.

Fırına girebilecek bir kaba yerleştirilir

Bir ölçü su konulur. Üzeri fırın kağıdı veya folyoyla örtülür.

200 derecede pişirilir. Yanında iç pilav servis yapılır

AFİYET OLSUN