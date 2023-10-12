ANTALYA USULÜ PİYAZ TARİFİ - Piyaz nasıl yapılır, yapılışı, püf noktaları

ANTALYA USULÜ PİYAZ TARİFİ - Antalya'ya gelenlerin tadmadan gitmediği Piyaz akıllardayerini bırakıyor. Farklı yörelerde yapılan piyaz çeşitleri salata olarak tüketilirken, Antalya ve ilçelerinde ana yemek olarak yenilmektedir. Pratik Piyaz tarifini haberimizde derledik. İşte Antalya Usulü Piyaz malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ANTALYA USULÜ PİYAZ TARİFİ

Malzemeleri:

2 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 tutam maydanoz

2 adet haşlanmış yumurta

Tarator Sosu için;

3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye

1 çay bardağı tahin

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı elma sirkesi

Yarım adet limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Tahinli Piyaz ( Antalya Usulü) Tarifi Nasıl Yapılır?

1 gece önceden ıslattığınız fasulyeleri düdüklüye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave ederek 10 dakika haşlanmaya bırakın. Islattığınız fasulyeler eğer sıcak suyla ıslatıldıysa pişirirken de sıcak su, eğer soğuk suyla ıslatıldıysa pişirirken de soğuk su kullanmalıyız.

Tarator sosu için haşlanmış fasulyeden 3 yemek kaşığı alıp çatalla ezin. Bu sos için bağlayıcı olacaktır.

Tahin, sirke, limon suyu, baharatlar ve rendelenmiş sarımsak ile birlikte robottan geçirin. Dilerseniz fasulyeleri de çatalla ezmeden direkt robottan da geçirebilirsiniz.

Boza kıvamından biraz daha ince olması için gerekirse haşlanmış fasulyenin suyundan ilave edin.

Hazırladığımız sosu kuru fasulyeye ekleyip iyice karıştırın.

Soğanları yarım ay şeklinde yani adı üstünde piyazlık doğrayıp domatesleri de küp küp kesip ayrı bir kaseye ekleyin.

Sosa bulanan fasulyeleri servis tabağına alın. Üzerine domates ve maydanozları yerleştirin.

Doğranmış soğan ve yumurta dilimlerini de yerleştirdikten sonra maydanoz serpiştirerek süsleyin. Dilerseniz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Antalya piyazımız servise hazır.

AFİYET OLSUN