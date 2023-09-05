Haberler Yemek Tarifleri Tajin (Tajine) Tarifi | Püf noktası nedir ve nasıl yapılır?

Tajin (Tajine) Tarifi | Püf noktası nedir ve nasıl yapılır?

Tajin, Fas mutfağından en sevilen ve en bilinen yavaş yavaş pişirilmiş bir yahni tarifidir. Lezzetli yemeğin yapılışı arama motorlarında aratılıyor. Peki, tajin nasıl yapılır? tajin malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:24
Tajin (Tajine) Tarifi | Püf noktası nedir ve nasıl yapılır?

Tajin tarifi: Bir tencerenin içerisine irmik ve tereyağını alın. Güzelce kavurmaya başlayın. Ardından su, karabiber ve tuzu ilave edin. İrmik suyunu çekince ocağın altını kapatın. Kapağı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Et için; kırmızı soğanları incecik bir şekilde doğrayın. Ardından bir tencerenin içerisine alın ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte sotelemeye başlayın. Bu şekilde hafif karamelize olana kadar soteleyin. Ardından etleri ilave edin ve kavurun. Üzerine, et suyu ve tüm baharatları, ayrıca sarımsakları da ilave ederek pişmeye bırakın. Suyunu iyice çekmeye başlayınca kuru erikleri, bal ve limon kabuğu rendesini de ilave edin ve 5-10 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp kapağı kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakın. Bir servis kasesinin ya da büyük ve derin bir servis tabağının altına bulguru yayın. Üzerine hazırladığınız etleri ilave edin. Haşlanmış nohut, bal kabağı püresi ve turşularla süsleyin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun.

Pilavı hazırlamak için:

2 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Eti için:

400 g kuşbaşı kuzu eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zencefil

2 adet soğan orta boy

1 çay kaşığı kimyon

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı zerdeçal

1,5 su bardağı su

1 tatlı, kaşığı. limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı kaşığı kişniş

1 avuç kuru erik

1 yemek kaşığı bal

1,5 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

Servisi:

1 su bardağı haşlanmış nohut

300 g karışık turşu (salatalık, lahana, havuç)

1 kase bal kabağı püresi

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Tete ile ilgili şok gerçek! Canlı yayında böyle açıkladı...
Başkan Erdoğan'dan Rusya dönüşü açıklamalar! Türkiye küresel enerji merkezi olacak: Şam'a "masadan kaçma" çağrısı Kerkük için net mesaj
G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza
Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Batbout NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE PÜF NOKTASI
Makroudh nasıl yapılır? Pratik Makroudh tarifi...
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2023?
KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI 2023 | MEB ilanı yayınladı: İşte başvuru şartları, tarihleri ve başvuru ekranı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Menajeri karşı çıktı! Karar verildi Menajeri karşı çıktı! Karar verildi 15:00
Türkiye-İsrail voleybol maçı canlı Türkiye-İsrail voleybol maçı canlı 14:32
Inter'de imzalar atıldı! Inter'de imzalar atıldı! 14:31
Louis van Gaal: Kupa Messi için planlanmıştı! Louis van Gaal: Kupa Messi için planlanmıştı! 14:03
G.Saray'a kötü haber! G.Saray'a kötü haber! 13:57
Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi! Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi! 13:28
Daha Eski
Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi 13:28
Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson... Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson... 13:08
İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Pogba müjdesi İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Pogba müjdesi 12:57
F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor 12:42
Brezilya'dan flaş Antony kararı! Brezilya'dan flaş Antony kararı! 12:29
Icardi dünyanın en pahalı arabasına sahip! 26 milyon Euro... Icardi dünyanın en pahalı arabasına sahip! 26 milyon Euro... 12:19