Tajin (Tajine) Tarifi | Püf noktası nedir ve nasıl yapılır?

Tajin tarifi: Bir tencerenin içerisine irmik ve tereyağını alın. Güzelce kavurmaya başlayın. Ardından su, karabiber ve tuzu ilave edin. İrmik suyunu çekince ocağın altını kapatın. Kapağı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Et için; kırmızı soğanları incecik bir şekilde doğrayın. Ardından bir tencerenin içerisine alın ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte sotelemeye başlayın. Bu şekilde hafif karamelize olana kadar soteleyin. Ardından etleri ilave edin ve kavurun. Üzerine, et suyu ve tüm baharatları, ayrıca sarımsakları da ilave ederek pişmeye bırakın. Suyunu iyice çekmeye başlayınca kuru erikleri, bal ve limon kabuğu rendesini de ilave edin ve 5-10 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp kapağı kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakın. Bir servis kasesinin ya da büyük ve derin bir servis tabağının altına bulguru yayın. Üzerine hazırladığınız etleri ilave edin. Haşlanmış nohut, bal kabağı püresi ve turşularla süsleyin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun.

Pilavı hazırlamak için:

2 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Eti için:

400 g kuşbaşı kuzu eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zencefil

2 adet soğan orta boy

1 çay kaşığı kimyon

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı zerdeçal

1,5 su bardağı su

1 tatlı, kaşığı. limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı kaşığı kişniş

1 avuç kuru erik

1 yemek kaşığı bal

1,5 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

Servisi:

1 su bardağı haşlanmış nohut

300 g karışık turşu (salatalık, lahana, havuç)

1 kase bal kabağı püresi