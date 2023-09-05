Haberler Yemek Tarifleri AĞZI AÇIK TARİFİ | Ağzı Açık nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

AĞZI AÇIK TARİFİ | Ağzı Açık nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Şanlıurfa'nın en meşhur lezzetlerinden olan, yiyenlerin tadına doyamadığı Ağzı Açıki son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Şekli nedeniyle bu ismi alan, kıyır kıyır hamuru ve doyurucu iç harcı ile bu lezzeti kendi mutfağında yapmak isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 'Ağzı Açık nasıl yapılır?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte Ağzı Açık malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 13:54 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 14:00
AĞZI AÇIK TARİFİ | Ağzı Açık nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

AĞZI AÇIK TARİFİ | Şanlıurfa'nın yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir'de de meşhur olan Ağzı Açık, un, su ve yumurtayla hazırlanan hamurun üzerine kıymalı harç eklenmesi ve ağzının bohça gibi kapatılmasıyla yapılan bir yiyecek türü olan Ağzı Açık, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Ağzı Açık nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

AĞZI AÇIK NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

Hamuru İçin:

  • 3 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 su bardağı su (oda sıcaklığında)

İç Harcı İçin:

  • 200 gram dana kıyma
  • 1/2 adet orta boy kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı Pul Biber
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamuru için;

  • Unu, yumurtayı, ılık suyu, yoğurdu ve tuzu bir kaseye ekleyin.
  • Yoğurun ve 20 dakika dinlendirin.
  • Hafifçe unladığınız tezgahta, hamuru gözleme hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde açın ve yuvarlak bir kaseyle şekiller çıkarın.

İç harcı için;

  • Soğanı, sarımsağı, kıymayı, unu, yumurtayı ve biber salçasını bir kasede karıştırın. Pul biber, tuz ve karabiberi de ekleyin. Üzerini kapatarak buzdolabında 10 dakika dinlendirin.
  • Çıkardığınız yuvarlak hamurların üzerine fırçayla çok az su sürün, birer tatlı kaşığı kıymalı harcı ekleyin ve ince bir katman olacak şekilde yayın. Kenarlarında hafif boşluk kalmalı. Su, kıymalı harcın daha iyi yapışmasını sağlayacaktır.
  • Kenarlarındaki hamurları parmak uçlarınızla kıymanın üzerine doğru kıvırın.
  • Sıvı yağını tencerede ısıtın ve hamurları, kıymalı tarafı alta gelecek şekilde yağın üzerine bırakın. Kıymalı tarafın altta olması hızlı pişip, hamurdan ayrılmamasını sağlar.
  • Çevirerek hamurların her tarafını altın sarısı olana dek kızartın. Yağdan aldığınız ağzı açıkları limon ve maydanozla servis edebilirsiniz.

DİĞER
Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var! İlknur Soydaş’ı bir de şimdi görün!
Başkan Erdoğan'dan Rusya dönüşü açıklamalar! Türkiye küresel enerji merkezi olacak: Şam'a "masadan kaçma" çağrısı Kerkük için net mesaj
Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson...
F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ETLİ BAMYA TARİFİ | Etli bamya malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Sosisli peynir topları malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli?
TRT1 CANLI İZLE | Trt 1 CANLI YAYIN İZLE | TRT1 yayın akışı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi! Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi! 13:28
Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi 13:28
Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson... Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson... 13:08
İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Pogba müjdesi İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Pogba müjdesi 12:57
F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor 12:42
Brezilya'dan flaş Antony kararı! Brezilya'dan flaş Antony kararı! 12:29
Daha Eski
Icardi dünyanın en pahalı arabasına sahip! 26 milyon Euro... Icardi dünyanın en pahalı arabasına sahip! 26 milyon Euro... 12:19
Şok gelişme! Borisa Simanic'in böbreği alındı Şok gelişme! Borisa Simanic'in böbreği alındı 12:16
Emre Belözoğlu’nun Başakşehir İstatistiği! Emre Belözoğlu’nun Başakşehir İstatistiği! 12:06
Musa Barrow'un yeni takımı açıklandı Musa Barrow'un yeni takımı açıklandı 12:05
Orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu Orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu 12:03
Paxiao gollerine devam ediyor! Paxiao gollerine devam ediyor! 11:37