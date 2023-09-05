AĞZI AÇIK TARİFİ | Ağzı Açık nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

AĞZI AÇIK TARİFİ | Şanlıurfa'nın yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir'de de meşhur olan Ağzı Açık, un, su ve yumurtayla hazırlanan hamurun üzerine kıymalı harç eklenmesi ve ağzının bohça gibi kapatılmasıyla yapılan bir yiyecek türü olan Ağzı Açık, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Ağzı Açık nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

AĞZI AÇIK NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su (oda sıcaklığında)

İç Harcı İçin:

200 gram dana kıyma

1/2 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı Pul Biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamuru için;

Unu, yumurtayı, ılık suyu, yoğurdu ve tuzu bir kaseye ekleyin.

Yoğurun ve 20 dakika dinlendirin.

Hafifçe unladığınız tezgahta, hamuru gözleme hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde açın ve yuvarlak bir kaseyle şekiller çıkarın.

İç harcı için;