KADAYIFLI ÇITIR ÇITIR ŞİNİTZEL TARİFİ | Kadayıflı şinitzel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KADAYIFLI ÇITIR ÇITIR ŞİNİTZEL TARİFİ | Şinitzel lezzetinin kadayıf parçalarıyla buluşmasıyla, göğüs etini kurutmadan çıtır çıtır pişirebilmek mümkün. Büyük küçük herkesib bayılacağı, uzun süre sofralarınızı süsleyecek bu tarif hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki kadayıflı şinitzel nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KADAYIFLI ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR?

Kadayıflı Şinitzel Malzemeleri:

4 adet tavuk göğsü filetosu

Tuz ve karabiber

Yarım su bardağı un

2 yumurta

2 su bardağı kadayıf

Sıvı yağ (kızartma için)

Yarım limon suyu

Kadayıflı Şinitzel Yapılışı:

Tavuk Göğsü Hazırlama:

Tavuk göğsü filetolarını tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Kadayıf Hazırlama:

Kadayıfı ince iplikler halinde ayırın. Kuru olmaması için nemli bir bezle örtüp bekletin.

Tavukları Kaplama:

Her bir tavuk göğsü filetosunu una batırın ve fazla unu silkeleyin.

Ardından çırpılmış yumurtaya batırın, fazla yumurtayı süzdürün.

Son olarak kadayıfa batırarak tavukları iyice kaplayın.

Kızartma:

Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın.

Kadayıflı tavuk göğsü filetolarını önlü arkalı kızartın. Her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.

Limon Suyu Sıkma:

Kızarmış kadayıflı tavuk şinitzelleri kağıt havlu üzerine alın.

Üzerine limon suyu sıkarak servis yapın.

Servis:

Kadayıflı tavuk şinitzelleri sıcak olarak servis yapın.

Yanında isteğe bağlı olarak salata veya garnitürlerle sunabilirsiniz.

Kadayıflı Şinitzel Püf Noktaları

Kadayıflı tavuk şinitzel yaparken daha lezzetli ve başarılı bir sonuç elde etmek için aşağıdaki püf noktalarına dikkat etmeniz önemlidir:

Tavuk Hazırlığı: Tavuk göğsü filetolarını eşit kalınlıkta ve ince olacak şekilde doğrayın. Böylece hem daha hızlı pişerler hem de daha lezzetli bir sonuç elde edersiniz.

Tuz ve Karabiber: Tavukları tuz ve karabiberle tatlandırırken, baharatların her tarafına eşit şekilde dağıldığından emin olun.

Kadayıf İşlemi: Kadayıf ipliklerini ince bir tabaka halinde yayarak düzgün bir kaplama elde etmeye çalışın. Kadayıfın her tarafına yayıldığından emin olun, böylece her tarafı kızarır.

Yağın Sıcaklığı: Yağın yeterince kızdığından emin olun. Tavukları yağa koyduğunuzda hemen kızarmalı ve yağ içine çekmemelidir. Aynı zamanda yağın aşırı sıcak olmamasına da dikkat edin, aksi takdirde dışı hızla kızarırken içi çiğ kalabilir.

Fazla Yağı Alın: Kızaran tavukları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmelerini sağlayın. Bu, daha hafif bir sonuç elde etmenize yardımcı olur.

Limon Suyu: Kızarmış kadayıflı tavuk şinitzellerinizi servis yapmadan önce üzerine limon suyu sıkarak tazelik ve lezzet katın.

Pişirme Süresi: Tavukların içi iyice pişmiş olmalıdır. Tavukun içini keserek veya termometre kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Dikkatli Kaplama: Tavukları kadayıfa batırırken dikkatli olun, kadayıf iplikleri arasında sıkışmaması için nazikçe kaplayın.

Kaliteli Malzemeler: Kaliteli tavuk eti ve taze kadayıf kullanmaya özen gösterin. Kaliteli malzemeler sonucu olumlu yönde etkiler.

Sıcak Servis: Kadayıflı tavuk şinitzelleri sıcak olarak servis yapın, böylece çıtır çıtır lezzetini korurlar.