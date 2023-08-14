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KIYMALI BOŞNAK MANTISI TARİFİ | Kıymalı Boşnak mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Bosna'dan dünya mutfağına yayınlan, mutfakların en sevilen lezzetlerinden biri haline gelen, hamur parçalarının içindeki lezzetli harcın yoğurtla buluşmasının ardından damak çatlatan bir lezzet haline gelen kıymalı Boşnak mantısının tarifi merak ediliyor. Evinde kıymalı Boşnak mantısı yapmak isteyenler için Kıymalı Boşnak mantısımalzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:10
KIYMALI BOŞNAK MANTISI TARİFİ | Kıymalı Boşnak mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KIYMALI BOŞNAK MANTISI TARİFİ | Kıymalı Boşnak mantısı tarifi, arama motorlarında en sık araştırılan yemek tarifleri arasında yerini aldı. Boşnak böreği veya pita olarak da adlandırılan bu yemeği evinde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Kıymalı Boşnak mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

KIYMALI BOŞNAK MANTISI NASIL YAPILIR?

Kıymalı Boşnak Mantısı Malzemeleri:

Hamuru için;

  • 3 su bardağı un
  • 1 büyük yumurta
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı yoğurt
  • Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için;

  • 300 gr dana kıyma
  • 1 büyük soğan, rendelenmiş
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı su
  • Tuz ve karabiber

Üzeri için;

  • Yoğurt
  • Pul biber ve tereyağı

Kıymalı Boşnak Mantısı Yapılışı:

👉Hamur için unu yoğurma kabına alın. Ortasını havuz şeklinde açıp yumurtayı, suyu, sütü, sıvı yağı, yoğurdu ve tuzu ekleyin. Hamuru yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

👉Hamuru streç filmle sarıp, yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

👉Bu sırada iç harcı hazırlamak için tereyağını veya sıvı yağı tavada eritin. Rendelenmiş soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak yarım çay bardağı suyu ekleyip kıymayı iyice pişirin ve soğumaya bırakın.

👉Dinlenen hamuru unlu bir zeminde açın. Hamuru mümkün olduğunca ince olacak şekilde açın.

👉Hamuru küçük kare veya dikdörtgen parçalara kesin. Her bir parçanın içine hazırladığınız kıymalı harçtan koyun.

👉Parçaları üçgen şeklinde kapatıp, kenarlarını iyice bastırarak Boşnak mantısı şeklini verin.

👉Tüm mantıları bu şekilde hazırlayıp kaynar tuzlu suya atın ve mantılar suyun üstüne çıkana kadar pişirin.

👉Pişen mantıları delikli kepçe yardımıyla suyun içinden alıp servis tabağına alın.

👉Üzerine yoğurt dökün ve pul biber ile erittiğiniz tereyağını gezdirin ve servis edin.

Kıymalı Boşnak Mantısı Püf Noktaları:

Kıymalı Boşnak mantısı yaparken lezzetli ve başarılı sonuçlar elde etmek için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları şunlar olabilir:

💥Hamurun Kıvamı: Hamurun kıvamını doğru ayarlamak önemlidir. Yumuşak ve esnek bir hamur elde etmek için sıvı malzemeleri doğru oranlarda kullanın ve hamuru iyice yoğurun.

💥İnce Açma: Hamuru ince bir şekilde açmak, mantının lezzetini ve dokusunu doğru yakalamak için önemlidir. Hamuru fazla kalın açmamaya özen gösterin.

💥Harçın Lezzeti: İç harcın lezzeti mantının anahtarlarından biridir. Kullandığınız kıyma kaliteli ve yağ oranı dengeli olmalıdır. Soğanı yeterince kavurarak karamelize etmek, harcın aromasını artırır.

💥Kıymayı İyi Pişirme: Kullandığınız kıymayı iyice kavurarak suyunu salıp çekmesini sağlayın. Bu, mantının içinde lezzetli bir dengenin oluşmasına yardımcı olur.

💥Hamur Parçalarını Eşit Kesme: Mantıların şekli ve pişme süreleri eşit olmalıdır. Hamur parçalarını mümkün olduğunca aynı büyüklükte kesmeye çalışın.

💥Kenarları İyi Kapatma: Mantıları üçgen şeklinde kapatırken, kenarları iyice bastırarak kapatın. Böylece mantılar pişerken iç harcın dışarı çıkmasını engellemiş olursunuz.

💥Kaynar Suda Pişirme: Mantıları kaynar ve tuzlu suda pişirirken suyun kaynamasına dikkat edin. Mantıları suya atarken fazla sıkıştırmayın, mümkünse tek tek ekleyin.

💥Pişme Süresi: Mantılar suyun yüzeyine çıktığında piştiği anlamına gelir. Bu aşamada mantıları hemen alıp süzün, fazla pişirmekten kaçının.

💥Yoğurt ve Tereyağı: Servis ederken yoğurt ve tereyağı kullanarak mantıya geleneksel Boşnak lezzetini katın. Tereyağını pul biberle hafifçe kızdırarak mantının üzerine gezdirin.

💥Sıcak Servis: Mantıları sıcak olarak servis edin. Sıcakken en lezzetli haliyle tüketilir.

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