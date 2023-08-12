DİM SUM TARİFİ | Dim Sum nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DİM SUM TARİFİ | Çin mutfağında buharda pişirilen çeşitli yiyeceklere verilen, kahvaltı, öğle yemeği veya brunch öğünlerinde servis edilen Dim Sum, genellikle deniz ürünleri, et ve sebzelerden yapılır. Çin'in güneydoğusunda, özellikle Guangdong eyaletinde popüler olan bu yiyeceği Çin mutfağı olan tüm restoranlarda yiyebilmek mümkünken kendi evinde Dim Sum yapmak isteyenler arama motorlarında 'Dim Sum nasıl yapılır? Dim Sum malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

DİM SUM NASIL YAPILIR?

Dim Sum Malzemeleri:

Hamur İçin;

2 su bardağı buğday unu

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı susam yağı

İç Harç İçin;

200g kıyma (tercihen dana veya kuzu)

Yarım su bardağı doğranmış havuç

Yarım su bardağı doğranmış kabak

Yarım su bardağı doğranmış bambu filizi (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 diş doğranmış sarımsak

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Dim Sum Yapılışı:

Hamur için unu, suyu, tuzu ve susam yağını karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru örtün ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

İç harç için kıymayı tavada kavurun, suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Kavrulmuş kıymaya doğranmış havuç, kabak ve bambu filizini ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.

Soya sosu, susam yağı, rendelenmiş zencefil, doğranmış sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyerek iç harcı tatlandırın ve karıştırın. Harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Dinlenmiş hamuru tezgahın üzerinde hafifçe unlayarak 12 eşit parçaya ayırın ve her birini yuvarlayarak ince yuvarlaklar haline getirin.

Her yuvarlağın ortasına 1 yemek kaşığı iç harç koyun.

Hamurun kenarlarını yukarı doğru toplayarak ve üstte bir araya getirerek hamuru kapatarak kapalı bir paket oluşturun.

Hazırladığınız buharlık sepetin altına yağlı kağıt yerleştirin ve üzerine hazırladığınız buharlıları yerleştirin.

Su dolu bir tencereye buharlık sepeti yerleştirin ve kaynayan suyun üzerine sepeti koyun. Kapağını kapatın ve buharda yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Buharlıları ocaktan alın ve hemen servis yapın.

Dim Sum Püf Noktaları: