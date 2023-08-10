ARAPSAÇI TARİFİ | Arapsaçı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ARAPSAÇI TARİFİ | Ege Bölgesi'nde yaygın şekilde görülen ve zeytinyağlıların en sevilenleri arasında yer alan, hem faydaları hem de tadı nedeniyle sık sık sofraları şenlendiren arapsaçı mezesi, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki arapsaçı nasıl yapılır? İşte arapsaçı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ARAPSAÇI NASIL YAPILIR?

Arapsaçı Malzemeleri:

1 kg arapsaçı

Yarım demet taze soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

4 su bardağı sıcak su

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı un

Arapsaçı Yapılışı: