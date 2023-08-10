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ARAPSAÇI TARİFİ | Arapsaçı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Sindirim sistemini rahatlatan, bağırsak ve mide hareketlerini düzenleyen, yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle sıklıkla tercih edilen arapsaçı bitkisi, en sevilen zeytinyağlı meze tarifiyle sofralarda yerini alıyor. Güzel bir başlangıç olarak sunulan arapsaçı için arama motorlarında araştırılan 'Arapsaçı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:00
ARAPSAÇI TARİFİ | Arapsaçı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ARAPSAÇI TARİFİ | Ege Bölgesi'nde yaygın şekilde görülen ve zeytinyağlıların en sevilenleri arasında yer alan, hem faydaları hem de tadı nedeniyle sık sık sofraları şenlendiren arapsaçı mezesi, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki arapsaçı nasıl yapılır? İşte arapsaçı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ARAPSAÇI NASIL YAPILIR?

Arapsaçı Malzemeleri:

  • 1 kg arapsaçı
  • Yarım demet taze soğan
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 4 su bardağı sıcak su
  • 1 limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı un

Arapsaçı Yapılışı:

  • Arapsaçlarının saplarını kesin yeşil kısımlarını ayırın ve yıkayıp iyice süzün. Taze soğanları halka şeklinde doğrayın.
  • Zeytinyağını tavada ısıtın ve taze soğanları kavurun. Arapsaçını ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Tuzunu ve sıcak suyu ilave edip orta ateşte 20 dakika pişirin.
  • Ayrı bir kapta limon suyu ile unu karıştırın. Yemeğin suyundan birkaç kaşık kadarını ekleyip terbiyeyi ılıtın.
  • Hazırladığınız terbiyeyi tencereye azar azar ekleyip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
  • Zeytinyağlı arapsaçını, yanına çok yakışan pirinç pilavı ile birlikte servis edebilirsiniz
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