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SÖMELEK KÖFTE TARİFİ | Maraş usulü sömelek köfte yapılır? - Sömelek köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kahramanmaraş yöresinin en sevilen lezzetlerinden, bulgurla kıymanın muhteşem buluşması sömelek köftenin tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İster misfairlere ister kendinizi şımartmak istediğiniz bir günde ailenize yapacağınız zahmetsiz ve bir o kadar da lezzetli sömelek köfte yapmak isteyenler için arama motorlarında araştırılan 'Sömelek köfte tarifi, Maraş usulü sömelek köfte yapılır? - Sömelek köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00
SÖMELEK KÖFTE TARİFİ | Maraş usulü sömelek köfte yapılır? - Sömelek köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SÖMELEK KÖFTE TARİFİ | Ana malzemeleri bulgur ve kıyma olan, yoğurt ve damak çatlatan sosuyla servis edilen Sömelek köfte, Kahramanmaraş mutfağının en sevilen lezzetleri olarak tüm Anadolu coğrafyasına yayılmıştır. Sofralarını sömelek köfteyle şenlendirmek isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 'Sömelek köfte tarifi, Maraş usulü sömelek köfte yapılır? - Sömelek köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

MARAŞ USULÜ SÖMELEK KÖFTE YAPILIR?

SÖMELEK KÖFTE MALZEMELERİ

Köftesi için:

  • 200 gr kıyma

  • 1 su bardağı köftelik ince bulgur

  • 1 su bardağı sıcak su (200 ml – bulguru ıslatmak için)

  • Yarım su bardağı irmik

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

Haşlamak için:

  • Sıcak su

  • 1 çay kaşığı limon tuzu

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri için:

  • Çırpılmış yoğurt

SÖMELEK KÖFTE YAPILIŞI

  • Kahramanmaraş usulü sömelek köfte tarifi için uygun bir kaba bulguru alalım, üzerine sıcak suyu ekleyerek yaklaşık 10 dakika kadar bekletelim.

  • Sürenin sonunda bulguru karıştırma kabına alalım. Üzerine kıyma, irmik, un, yumurta, salça, karabiber, kimyon ve tuzu alarak tüm malzemeyi güzelce yoğuralım.

  • Hazırladığımız harçtan parçalar kopararak avuç içerisinde yuvarlayalım, serçe parmağımızın boyutunda şekillendirelim. Bu aşamada yanınızda 1 kase su bulundurursanız ara ara elinizi ıslattığınızda çok daha kolay şekillendirirsiniz.

  • Köftelerimizi hazırladıktan sonra haşlamak için tencereye bol miktarda suyu alalım.

  • İçerisine limon tuzunu ekleyerek suyu kaynatalım.

  • Kaynayan suya köfteleri dikkatli bir şekilde bırakalım ve yaklaşık 6-7 dakika kadar haşlayalım.

  • Diğer taraftan tavaya tereyağını alarak eritelim.

  • Eriyen tereyağının üzerine domates salçasını ekleyerek güzelce karıştıralım.

  • Kuru nane ve tuzu da ekleyip karıştırmaya devam edelim.

  • Ardından haşladığımız köftelerimizi bir süzgeç yardımıyla kaynayan suyun içerisinden alıp hazırladığımız sosa ilave edelim.

  • Köftelerin tamamını tavaya ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım.

  • Sosunu iyice çeken sömelek köftelerimizi servis tabağına alalım, üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurt gezdirerek servis edelim.

SÖMELEK KÖFTE PÜF NOKTALARI

  • Köftelerin pişerken dağılmaması için köfte harcının uzun uzun iyice yoğrulması gerekir.

__AFİYET OLSUN__

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