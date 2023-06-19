HORHOR KEBABI TARİFİ | Patlıcanlı Horhor kebabı nasıl yapılır? - Hor hor kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HORHOR KEBABI TARİFİ | Patlıcanla kuzu etinin birleşmesinden oluşan horhor kebabı, birçok yörede yapılan ve özellikle misafirler için tercih edilen Türk mutfağının lezzetli yemekleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Çeşitli sebzelerle süslenen patlıcanlı kebabın fırında tütsülenmesiyle elde edilen horhor kebabının tarifini merak edenler arama motorlarında 'Hor hor kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

PATLICANLI HORHOR KEBABI NASIL YAPILIR?

HORHOR KEBABI MALZEMELERİ

🍆5-6 orta boy patlıcan

🍆2 orta boy soğan

🍆350 g kuşbaşı kuzu eti veya bonfilelik et

🍆2 orta boy domates

🍆3-4 sivribiber

🍆1 çorba kaşığı salça

🍆Kızartmak için sıvıyağ

🍆Tuz, karabiber,

🍆1/4 limon suyu

Üzeri için:

🍆1 orta boy domates

🍆5-6 sivribiber

HORHOR KEBABI YAPILIŞI

🍅Patlıcanları alacalı soyarak, tuzlu ve limonlu suda yarım saat bekletelim. Sonrasında yıkayıp kurulayarak kızdırılmış sıvıyağda kızartalım.

🍅Tencereye 5 çorba kaşığı sıvıyağ alarak etleri ilave edelim. Harlı ateşte etler suyunu bırakıp çekene dek arada bir karıştırarak kavuralım.

🍅Etleri delikli kepçe ile tencereden alıp içine piyaz doğranmış soğanları ve sarmısakları ilave ederek 2-3 dk kavuralım.

🍅Ardından tavla zarı iriliğinde doğranmış domatesleri, sivribiberleri ilave edip birkaç dakika daha kavuralım. Sonra içine etleri, tuzu, karabiberi, 2 su bardağı sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana dek pişirelim.

🍅Etleri delikli kepçe ile alıp, patlıcanların yarık kısımlarına dolduralım. Tencerede kalan sosun içine salçayı ekleyerek bir taşım kaynatalım.

🍅Gerekirse biraz daha sıcak su ilave edelim ve patlıcanların bulunduğu tencerenin kenarından boşaltalım.

🍅Patlıcanların üzerlerine 1 domates dilimi ve sivribiber ilave ederek kısık ateşte etler ve sebzeler yumuşayayana dek pişirelim.