Haberler Yemek Tarifleri HORHOR KEBABI TARİFİ | Patlıcanlı Horhor kebabı nasıl yapılır? - Hor hor kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HORHOR KEBABI TARİFİ | Patlıcanlı Horhor kebabı nasıl yapılır? - Hor hor kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Patlıcanla etin muhteşem buluşmasının konuk olduğu birçok kebap çeşidi arasında en sevilenlerinden olan Horhor kebabı tarifi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaygın olarak kuzu kuşbaşı ile yapılan Horhor kebabı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Patlıcanlı Horhor kebabı nasıl yapılır? - Hor hor kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 11:30
HORHOR KEBABI TARİFİ | Patlıcanlı Horhor kebabı nasıl yapılır? - Hor hor kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HORHOR KEBABI TARİFİ | Patlıcanla kuzu etinin birleşmesinden oluşan horhor kebabı, birçok yörede yapılan ve özellikle misafirler için tercih edilen Türk mutfağının lezzetli yemekleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Çeşitli sebzelerle süslenen patlıcanlı kebabın fırında tütsülenmesiyle elde edilen horhor kebabının tarifini merak edenler arama motorlarında 'Hor hor kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

PATLICANLI HORHOR KEBABI NASIL YAPILIR?

HORHOR KEBABI MALZEMELERİ

🍆5-6 orta boy patlıcan
🍆2 orta boy soğan
🍆350 g kuşbaşı kuzu eti veya bonfilelik et
🍆2 orta boy domates
🍆3-4 sivribiber
🍆1 çorba kaşığı salça
🍆Kızartmak için sıvıyağ
🍆Tuz, karabiber,
🍆1/4 limon suyu

Üzeri için:

🍆1 orta boy domates
🍆5-6 sivribiber

HORHOR KEBABI YAPILIŞI

🍅Patlıcanları alacalı soyarak, tuzlu ve limonlu suda yarım saat bekletelim. Sonrasında yıkayıp kurulayarak kızdırılmış sıvıyağda kızartalım.

🍅Tencereye 5 çorba kaşığı sıvıyağ alarak etleri ilave edelim. Harlı ateşte etler suyunu bırakıp çekene dek arada bir karıştırarak kavuralım.

🍅Etleri delikli kepçe ile tencereden alıp içine piyaz doğranmış soğanları ve sarmısakları ilave ederek 2-3 dk kavuralım.

🍅Ardından tavla zarı iriliğinde doğranmış domatesleri, sivribiberleri ilave edip birkaç dakika daha kavuralım. Sonra içine etleri, tuzu, karabiberi, 2 su bardağı sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana dek pişirelim.

🍅Etleri delikli kepçe ile alıp, patlıcanların yarık kısımlarına dolduralım. Tencerede kalan sosun içine salçayı ekleyerek bir taşım kaynatalım.

🍅Gerekirse biraz daha sıcak su ilave edelim ve patlıcanların bulunduğu tencerenin kenarından boşaltalım.

🍅Patlıcanların üzerlerine 1 domates dilimi ve sivribiber ilave ederek kısık ateşte etler ve sebzeler yumuşayayana dek pişirelim.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş'a transfer yapıyor! Yıldız ismi bizzat önerdi...
7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”
F.Bahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!
G.Saray dev bonservise satmıştı! Şimdi Fener'e imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güveçte saklı köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Kıyır kıyır susamlı kandil simidi tarifi
2023 AYT sayısal kaç net kaç puan?
2023 AYT sözel kaç net kaç puan?
2023 AYT eşit ağırlık kaç net kaç puan?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anlaşma tamam! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor Anlaşma tamam! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor 11:20
F.Bahçe'den 3 yıldıza teklif! F.Bahçe'den 3 yıldıza teklif! 11:12
İsviçre - Romanya maçı saat kaçta? İsviçre - Romanya maçı saat kaçta? 10:48
İsrail - Andorra maçı saat kaçta? İsrail - Andorra maçı saat kaçta? 10:52
Belarus - Kosova maçı saat kaçta? Belarus - Kosova maçı saat kaçta? 10:56
Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı... Valencia sonrası bir ayrılık daha! Yeni takımı... 11:02
Daha Eski
Fransa - Yunanistan maçı saat kaçta? Fransa - Yunanistan maçı saat kaçta? 10:13
Ukrayna - Malta maçı saat kaçta? Ukrayna - Malta maçı saat kaçta? 10:15
İngiltere - Makedonya maçı saat kaçta? İngiltere - Makedonya maçı saat kaçta? 10:18
Aslan'a Arnavut golcü! Transferi için rapor bekleniyor Aslan'a Arnavut golcü! Transferi için rapor bekleniyor 10:20
Ermenistan - Letonya maçı saat kaçta? Ermenistan - Letonya maçı saat kaçta? 10:22
Finlandiya - San Marino maçı saat kaçta? Finlandiya - San Marino maçı saat kaçta? 10:25