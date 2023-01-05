TÜTSÜLENMİŞ SOMON PİZZASI TARİFİ | Tütsülenmiş somonlu pizza nasıl yapılır? - Tütsülenmiş somon pizza malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TÜTSÜLENMİŞ SOMON PİZZASI TARİFİ | Son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir pişirme yöntemi olan ve özellkle et ve balıklarda lezzeti artırdığı söylenen tütsüleme, yeni nesil pizza ile buluşunca yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Peki Tütsülenmiş somonlu pizza nasıl yapılır? İşte tütsülenmiş somon pizza malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA NASIL YAPILIR?

TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA MALZEMELERİ

Yarım su bardağı (125 ml) ılık su

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 2 su bardağı su bardağı (235 g) un

Kabı yağlamak için zeytinyağı

Domates Sosu için:

45 ml zeytinyağı

150 g domates püresi

1 diş ezilmiş sarımsak

Tuz, karabiber

Üzeri için:

1 adet doğranmış kırmızı soğan

1 adet közlenmiş kırmızı biber

200 g dilimlenmiş mantar

250 g füme somon

50 g kapari

100 g dilimlenmiş parmesan peyniri

1/2 demek bebek roka

TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA YAPILIŞI