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DİVRİĞİ PİLAVI TARİFİ | Sivas meşhur Divriği Pilavı nasıl yapılır? - Divriği pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Pirinç, nohut ve kırmızı etle hazırlanan, Sivas'ın en meşhur lezzetlerinden Divriği pilavının yapılışı, son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret alan Divriği pilavını evinde yapmak isteyenler için arama motorlarında araştırılan Divriği Pilavı tarifi, Sivas meşhur Divriği Pilavı nasıl yapılır? sorularının cevabı ile Divriği pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:03
DİVRİĞİ PİLAVI TARİFİ | Sivas meşhur Divriği Pilavı nasıl yapılır? - Divriği pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DİVRİĞİ PİLAVI TARİFİ | Nohut ve kırmızı etle yapılan bir pirinç pilavı olan Divriği Pilavı, coğrafi işaret alarak Sivas mutfağının en meşhur yemekleri arasında ilk sıralara yerleşti. Bu enfes lezzeri evinde denemek isteyenler arama motorlarında Sivas meşhur Divriği Pilavı nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Divriği pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SİVAS MEŞHUR DİVRİĞİ PİLAVI NASIL YAPILIR?

DİVRİĞİ PİLAVI MALZEMELERİ

  • 500 g kuzu veya dana kuşbaşı et

Pilav için:

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı tarçın (Arzuya bağlı)
  • 1 adet küp şeker (Arzuya bağlı)
  • 1-1.5 tatlı kaşığı tuz
  • 2/3 çay bardağı kuş üzümü
  • 1/2 su bardağı kabuksuz badem
  • 1 çay bardağı nohut (Haşlanmış)

Dışı için:

  • 250 g kadayıf
  • 2 yemek kaşığı tereyağı

DİVRİĞİ PİLAVI YAPILIŞI

👉Kullanacağınız et dana kuşbaşı ise düdüklü tencerede, çok az su ile yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Eğer kuzu kuşbaşı kullanıyorsanız bir tavada çok az yağ ile kavurarak pişirmeniz yeterli olacaktır. Et piştikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin.

👉Pilav için ayrı bir tencereye sıvıyağı ekleyin ve bademleri ilave ederek kavurun.

👉Pirinci yıkayın ve süzdükten sonra tencereye alarak kavurun.

👉Kavurma işlemine devam ederken baharatlar ile şeker ve tuzu ilave edin.

👉Kuş üzümünü 2-3 dakika sıcak suda beklettikten sonra suyunu süzün ve tencereye alın.

👉Son olarak nohutu ekleyin ve pirincin üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su ilave ederek kısık ateşte pişirin.

👉Ara ara kontrol edin ve gerekirse çok az su ekleyin.

👉Pişen pilavı bir süre dinlendirdikten sonra kavrulmuş eti tencereye aktarın.

👉Isıya dayanıklı derin bir kabı bolca tereyağı ile yağlayın.

👉Taze kadayıfın yapışan yerlerini elinizle açın.

👉Tereyağını bir tavada erittikten sonra kadayıfın her tarafına eşit şekilde yayın ve karıştırın.

👉Kadayıfı kabın etrafına, uzunlamasına çok kalın olmayacak bir biçimde ve orta kısmı çukur kalacak şekilde yayarak elinizle hafif düzleştirin.

👉Tam orta çukur kısma pilavı yerleştirin ve üzerini tekrar kadayıfla kapladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırının alt kısmında, kadayıflar nar gibi kızarana dek pişirin.

DİVRİĞİ PİLAVI PÜF NOKTALARI

❗Pilavı yapmaya başlamadan önce eti çıkartın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
❗Pirinci suda beklettikten sonra bol su ile durulayın.
❗Pirinçlerin tane tane olması için tereyağı kullanın. Pişirme esnasında birkaç damla limon sıkın. Böylece renginin sarılaşmasını önleyebilirsiniz.
❗Pirinçleri pişirdikten sonra üst kısmına defne yaprağı ekleyin. Defne yaprağı pilavın daha lezzetli olmasını ve güzel kokmasını sağlayacaktır.

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