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ŞAŞLIK TARİFİ | Şaşlık Kebabı nasıl yapılır? - Şaşlık kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Türk sofralarının en sevilen lezzeti kebap, bu kez şişe dizilmiş kuzu etinin sebzelerle buluştuğu şaşlık tarifiyle damakları çatlatıyor. sanılanın aksine etin herhangi bir yeri anlamına gelmeyen şaşlık kelimesinin, tarif şişe dizilen etlerden oluştuğu için şişlik kelimesinden türedildiği düşünülüyor. Peki Şaşlık nasıl yapılır? İşte şaşlık kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 07:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 08:00
ŞAŞLIK TARİFİ | Şaşlık Kebabı nasıl yapılır? - Şaşlık kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞAŞLIK TARİFİ | Kuzu kuşbaşının şişe dizilip çeşitli sebzelerle buluşturulmasının ardından sofraları süsleyen, en sevilen kebaplardan biri olan Şaşlık kebabının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk mutfağının yanı sıra Özbekistan, Türkmenistan ve Moğolistan'da da sıklıkla tercih edilen bu lezzet hakkında arama motorlarında Şaşlık Kebabı nasıl yapılır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Şaşlık kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ŞAŞLIK KEBABI NASIL YAPILIR?

ŞAŞLIK KEBABI MALZEMELERİ

  • 600 gr. kuzu küşleme
  • 2-3 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı krema
  • 4 yemek kaşığı yağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 2' şer dal taze kekik ve biberiye
  • 2 pinç kuru biber
  • Su ve Ayçiçek yağı

ŞAŞLIK KEBABI YAPILIŞI

  • Etler ve soğanlar halka şeklinde dilimlenir.
  • Etlerin biraz daha ince olmasına dikkat edilir.
  • Dilimlenen et ve soğanlar şişe geçirilir, biraz yassı hal alması için elle ezilir.
  • Et şişler az yağlanarak isteğe göre pişirilir.

Sosu için:

  • Yağ ve un kahverengi olana kadar kavrulur.
  • Azar azar su ilave edilir.
  • Kıvama gelene kadar kısık ateşte karıştırılır.
  • Soya sosu eklenir ve krema azar azar ilave edilir.
  • Kısık ateşte pişirilmeye devam edilir.
  • Önceden kıyılan kekik ve biberiyeler içine atılır, pişirilen etlerin üzerine ilave edilerek servis edilir.

ŞAŞLIK KEBABI PÜF NOKTALARI

Etin daha yumuşak olması için bir gün önceden bol zeytinyağı veya sıvı yağda bekletebilirsiniz.

__AFİYET OLSUN__

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