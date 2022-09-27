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CİĞER KEBABI TARİFİ | Cartlak kebabı nasıl yapılır? Evde ciğer kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kebabın en sevilen hali ciğer kebabının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bazı yörelerde cartlak kebabı olarak da bilinen ciğer kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan ciğer kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:00
CİĞER KEBABI TARİFİ | Cartlak kebabı nasıl yapılır? Evde ciğer kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

CİĞER KEBABI TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği , bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan ciğer kebabı, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde ciğer kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan ciğer kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE CİĞER KEBABI NASIL YAPILIR?

CİĞER KEBABI MALZEMELERİ

  • 1 adet ciğer (dana ciğeri alacaksanız en az yarım kilo)
  • tuz
  • kuru nane
  • kimyon
  • bir baş sarımsak
  • yarım su bardağı zeytinyağı
  • pul biber
  • kebap şişi

CİĞER KEBABI YAPILIŞI

  • Kasaptan veya marketten ciğer alınır (eğer kuzu ciğeri ise takım alınız yani böbrekleri ciğerleri yüreği içinde olur).
  • Sonra şiş kebaplık doğrayınız ve bir süzeğe alıp yıkayınız. Biraz kanlı olur çünkü.
  • Sonra süzekte iyice suyu sızınca bir tepsiye alınız ve içine kuru nane, bir baş sarımsak dövüp atın, tuz, pul biber ve yarım su bardağı zeytinyağı ve mutlaka kimyon atınız.
  • Sonra şişlere dizip mangalda pişiriniz. harika bir lezzettir.

CİĞER KEBABI PÜF NOKTALARI

  • Ciğer kebabı baharatlanırken sarımsağı bol kullanılır. Siz bol sarımsaklı sevmezseniz, bir kaç diş sarımsak da yeterli gelecektir.
  • Baharatlarla karışan ciğeri şişlere takmadan önce 1 saat kadar bekletirseniz lezzeti artacaktır.
  • Son olarak şişlere takarken bir sıra yağ, iki sıra ya da üç sıra ciğer olarak diziyoruz ki kebaplar pişerken yanmasın.

__AFİYET OLSUN__

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