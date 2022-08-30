KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI TARİFİ - Kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır? | Kaymaklı ekmek kadayıfı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yumuşacık keki, şerbetin ağırlığını alan kaymağı ve muhteşem görünüşüyle yapanlara 'dünyanın en hamarat kişisi' hissi veren kaymaklı ekmek kadayıfının tarifi sıklıkla araştırılıyor. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından olan kaymaklı ekmek kadayıfının evde kolayca uygulayabileceğiniz tarifini ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI TARİFİ

MALZEMELER

Keki için :

3 yumurta

3 kahve fincanı şeker

3 kahve fincanı un

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

2 damla limon

Arasına sürmek için:

500 Gr kaymak

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI

İlk olarak keki için yumurtaları mikserle iyice bu çırpalım.

Ardından şekeri ekleyip yine mikser ile çırpın, daha sonra unu ekleyin; eklerken karıştırın ve kalan kabartma tozunu da ekleyip iyice karıştırın.

170 derece fırında yaklaşık 20 dk pişirin. (Pişme süresi değişebilir, bu sebeple siz üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz)

Kadayıfımızı çıkarttıktan sonra soğumasını beklerken ve şerbetini hazırlayalım.

Bir tencereye su ve şekeri alıp onları kıvamlı hale getirin.

En son içine birkaç damla limon suyu ilave edin ve direkt kadayıfın üzerine dökün.

Soğuyunca içine kaymak koyup servis yapın.

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI PÜF NOKTALARI

Yumurta ve şeker karışımına unu eklerken karıştırmak için mutlaka tahta kaşık kullanın.

Şerbet sıcak kadayıf soğuk olmalıdır.

Şerbeti dökmeden önce kadayıfı ikiye bölüp ayrı yerlerde ıslatın ki soğuduktan sonra kaymağı arasına koyabilesiniz.