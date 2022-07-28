DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ | Düğün çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde düğün çorbası yapmanın püf noktaları!

Düğün çorbası hazırlamak isteyen birçok kişi, kendi yöresine özgü malzemelerle en güzel düğün çorbasını nasıl yapabileceğini sorgulamaya koyuldu. Özellikle kış aylarında tüketilen ve bağışıklığı güçlendiren düğün çorbasının yapılışı merak edilenler arasında yerini aldı.

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Düğün Çorbası İçin Gerekli Malzemeler:

500 gram kuzu gerdan eti

1,5 litre su

Düğün Çorbası Terbiyesi İçin Gerekli Malzemeler:

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

1 su bardağı su

Düğün Çorbasını Servis Ederken Kullanılacak Malzemeler:

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Eti düdüklü tencereye alın, üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatın ve 30-35 dakika boyunca pişmeye bırakın.

Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alın ve et soğuduktan sonra çorbanın içine atılacak şekilde minik parçalalara ayırın.

Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayın. Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ederek güzelce çırpmaya başlayın.

Haşladığınız etin suyunu süzün ve çorba yapacağınız tencereye alın. Yaklaşık 4 su bardağı et suyu çıkacağından hazırladığınız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin.

Kaynadıktan sonra parçaladığınız etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı kaynatın.

Son olarak çorbanın tuzunu da ilave edin ve 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatın.

Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapın.

Dilerseniz çorbayı içerken sirke, sarımsak, limon sosu hazırlayıp koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.