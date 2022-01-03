Mercimek köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Mercimek köftesi kaç kalori?

A ve B vitaminleri açısından zengin olan mercimek köftesi, birçok kişi tarafından severek tüketilmektedir. Bazen bir porsiyon ile yetinmeyip ikinci servisi de aldığınız olabilir. Bu gibi durumlarda mercimek köftesinde bulunan kaloriyi hatırlamanız gerekir. Bu değerleri en iyisi hep beraber inceleyelim. Mercimek köftesinde kaç kalori bulunur?

MERCİMEK KÖFTESİ KAÇ KALORİ TIKLAYIN

1 adet mercimek köftesi: 39 kalori

5 adet mercimek köftesi: 194 kalori

100 gram mercimek köftesi: 130 kalori

1 porsiyon mercimek köftesi: 291 kalori

Mercimek köftesi kalorisini hesaplarken köftelerin ne boyutta şekillendirildiği çok önemli. Burada verilen kalori hesabında her bir mercimek köftesi 30 gram olarak hesaplanmıştır. Bir porsiyon mercimek köftesinde ise yaklaşık 7-8 adet köfte yer alır.

MERCİMEK KÖFTESİ BESİN DEĞERİ

Lezzetini tüm dünyaya duyuran mercimek köftesi kalorisi ve besin değeri açısından da oldukça zengindir. Gün içinde 1 porsiyon mercimek köftesi yediğinizde, alacağınız vitamin ve mineraller şu şekilde ifade edilebilir:

38.1 gram karbonhidrat

9.07 gram protein

10.23 gram yağ

10.21 gram lif

26.15 mg sodyum

489.36 mg potasyum

60.29 mg kalsiyum

210.99 iu A vitamini

22.5 mg C vitamini

4.21 gram demir

MERCİMEK KÖFTESİNİN PÜF NOKTALARI

En leziz ve tam kıvamında bir mercimek köftesi hazırlamak için mercimek köftesi püf noktaları listemizi inceleyebilirsiniz. Bu püf noktaları ile mercimek köftesi ziyafetine hazır olun!

Mercimek köftesi malzemeleri listesinde kırmızı mercimek olmazsa olmazdır. Yapım aşamasında kırmızı mercimeklerin çok iyi bir şekilde haşlanmasına dikkat etmelisiniz. Çiğ kalan mercimekler, daha sonra bulgur ile buluştuğunda kıvamını etkileyebilir.

Haşlanan kırmızı mercimeklerin ise bulgur ile güzelce harmanlanması gerekir. Bulgur ve mercimek demlenerek sonraki aşamaya geçilebilir. Demleme sırasında damak zevkinize göre baharatları eklerseniz, tadı daha lezzetli olur.

Kullanmanız gereken soğanın ise çok küçük şekilde doğranması uygun görülür. Mercimek köftesine şekil verirken soğanın küçük olması, işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca soğanların çiğ şekilde eklenmesini tavsiye edemiyoruz. Soğan bir miktar kavurma işleminden geçtikten sonra köfteye lezzetini bırakabilir.

Mercimek köftesinin içinde yer almasını istediğiniz marul ya da maydanoz gibi sebzelerin de yine soğan gibi çok ufak şekilde doğranması önerilir. Büyük kalan sebzeler hem hoş bir görüntü vermez hem de köfte şeklini verirken zorluk çıkarabilir.

Tüm malzemeleri karıştırmadan önce mercimek ve bulgurun sıcaklığının geçmesi için beklemelisiniz. Çok sıcak malzeme ile şekil vermeniz zor olacaktır. Mutfak tezgahı üzerinde sıcaklığının geçmesi için bekletilebilir.

Mercimek köftesini özel bir davet için hazırlıyorsanız, bazı durumlarda önceden yapabilirsiniz. Bu gibi günlerde mercimek köftesi bir gün önceden yapılır mı diye düşünebilirsiniz. Eğer çok uzun süre beklemeyecekse, streç film ile ağzı kapalı kalacak şekilde bir gün sonrası için hazırlanabilir. Saklama kabının kapalı olması, mercimek köftesinin kurumasını engeller.

Hazırladığınız mercimek köftesi cıvık olursa, bir teflon tava içinde malzemeyi kısa bir süre pişirebilirsiniz. Böylece cıvık olmasına neden olan buhar uçup gidecektir. Pişirme işleminden sonra mutlaka soğumasını beklemelisiniz. Daha iyi kıvam alacaktır. Ayrıca mercimek köftesi sunumu için minik kek kalıplarını ya da dondurma kaşığını kullanabilirsiniz.