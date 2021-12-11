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Un helvası nasıl yapılır? En pratik un helvası tarifi...

Türkiye'de sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan un helvası, her daim çayın yayında giden iyi tatlılardan olmuştur. Pratik tarifiyle yapması oldukça kolay olan un helvası için gereken malzemeler de hemen hemen her mutfakta bulunan ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Lezzetli bir un helvasının sırrı uzun süre orta ateşte kavurarak pişirmekten geçiyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? İşte en pratik un helvası tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:09
Un helvası nasıl yapılır? En pratik un helvası tarifi...

Sevilen tatlılardan olan un helvası hemen hemen her evde tüketilen yapımı pratik ve malzemesi kolay bulunan bir yemek çeşididir. Yapılırken bazı püf noktalara dikkat edilmesi, un helvasını olduğundan daha lezzetli kılacaktır. İşte merak edilen o tarif...

🍽🥛🍚UN HELVASI MALZEMELERİ NELERDİR?

🔹170 gram tereyağı (ya da margarin)

🔹1.5 su bardağı un

Şerbeti için:

🔹2 su bardağı su

🔹1 su bardağı toz şeker

📋UN HELVASI TARİFİ

Öncelikle derin bir tencerenin içinde su ve şekeri eriyinceye kadar karıştırın. Sıcak hale gelmeye başlayınca ocaktan alın. Bir tavaya tereyağını koyup eritin. Üzerine elekten geçirilmiş unu azar azar ilave edin. Daha sonra unu orta ateşte kavurmaya başlayın. Un kavruldukça rengi dönecektir ve sıvılaşmaya başlayacaktır. Kavurma işlemini yaklaşım 15 dakika devam ettirin. Kıvamını alınca üzerine hazırladığınız şerbeti yavaş yavaş dökün. Şerbeti emen helva koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı katılaşan helvaya bir kaşık yardımıyla şekil verebilirsiniz. Şekil verilen helvaları soğuduktan sonra cevizle ya da dondurmayla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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