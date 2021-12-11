Evde ekmek yapımı… Evde nasıl ekmek yaparım? Ekmek tarifi…

Ekmek yapmaya karar veren herkesin ilk aşamada bilmesi gereken en önemli konuların başında mayalar geliyor. Maya, ekmeğinizin kabarmasını sağlayacak, pofuduk görüntüyü ona verecek en önemli malzeme. Kısaca mayanın ne olduğundan bahsedecek olursak; maya, tek hücreli bir organizma. Hamuru nasıl kabarttığı ise tamamen kimya. Mayalar, glikozla tepkimeye girdiğinde glikozu parçalıyor ve karbondioksit açığa çıkıyor. Hamurun içine dağılan gaz, hamurun kabarmasını sağlıyor.

Dört çeşit mayadan bahsetmek mümkün. Yaş maya, instant maya, kuru maya ve ekşi maya. Ekmek yapmaya yeni başlayanlardansanız ekşi mayayı bir sonraki aşamaya bırakın. Kuru, instant ya da yaş maya ile ekmeklerinizi yapmaya başlayın.

Kuru ve yaş maya ekmek hamurunda aynı işlevi görüyor. Yaş maya marketlerde küpler halinde satılıyor. Kuru maya ise paketlerin içinde toz halde bulunabiliyor. Uygun koşullarda sakladığı takdirde yaş mayanın raf ömrü daha kısa, kuru mayanın ömrü daha uzun. Her ikisini de buzdolabında hava almayacak şekilde saklamanız gerekiyor. Ekmek yaparken her ikisini de kullanabilirsiniz.

Püf noktalarına gelecek olursak; 100 gram yaş maya = 40 gram kuru maya. 1 küçük paket yaş maya 42 gram olduğuna göre; 42 gram yaş maya = 17 gram kuru maya.



Mayalarınızı bu formüle uygun olarak modifiye edip kullanabilirsiniz.

Mayalarınızı kullanmadan önce sıvıların içinde aktive etmeyi de ihmal etmeyin. Ama bu durum instant maya için geçerli, onu bu şekilde aktive etmenize gerek yok. Özellikle yaş mayayı sıvıların içinde eriterek kullanın. Mayaları da bir nebze olsun tanıdıysak gelelim unlara.

Ekmeğin en önemli ikinci malzemesi ise un. Un tercihiniz ekmeğinizin her şeyini etkileyecektir, unutmayın. Ekmek yapmayı hiç bilmeyen ve yeni başlayanlardansanız önerimiz beyaz unla başlamanızdan yana. Çok amaçlı olarak nitelendirilen bu unlar, her türlü hamur işi yapımına uygun olduğu gibi ekmek yapımına da gayet uygun.

Beyaz unun yanında, tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Ancak eliniz belli bir süre tam tahıllı, çavdar unu, karabuğday unu gibi diğer unlara lütfen gitmesin. Zenginleştirilmiş hamurlar diye tabir edilen, birden fazla unu karıştırarak yapacağınız hamurlardan ilk aşamada uzak durun. Önce beyaz un ve tam buğday unuyla şahane ekmekler yapmayı öğrenin. Sabırlı olun.

İçindeki kepeğinden arındırıldığı için pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Bu nedenle beyaz un, ekmeğinize yumuşacık bir doku kazandırır. Dilerseniz onu tam buğday unuyla harmanlayarak da ekmeğinizi yapabilirsiniz.

Kullanacağınız unu havalandırmak amacıyla mutlaka birkaç kez eleyin, farkı göreceksiniz.

TARİFİN ADIMLARINA BİREBİR UYUN

Bu aşama çok çok önemli. Tarifte yazan oranlara bağlı kalmaya özen gösterin. Ekmek yapmaya hatta yemek yapmaya yeni başlayanların düştüğü en büyük hatalardan biri bu. Verilen ölçülere uymadan tarif yapmaya çalışırsanız sonuçları çok da düşündüğünüz gibi olmayabilir.

Bu nedenle mutlaka minik dahi olsa bir mutfak tartısı edinin ve adımları söylendiği şekilde uygulayın. Kısacası tarifleri okumayı bilin.

Ekmek yapmaya henüz başladıysanız öyle çok büyük boyutlarda ekmek pişirmemeye özen gösterin. Minik boyutlarda ekmek pişirin. Daha küçük miktarlardaki malzemeleri yoğurmak size büyük kolaylık sağlayacaktır.

Önce minik ekmekleri halledin, ardından 1 kiloluk ekmekleri nefis bir biçimde pişireceğinize eminiz.

Tarifte belirtilen miktardan daha fazla un eklememeye özen gösterin. Hamurunuzu yoğururken çok fazla unlamayın. Un ilave ettikçe hamurunuzun kıvamı sertleşecektir, unutmayın.

MAYALANMASI İÇİN EKMEĞE ZAMAN VERİN

Mayalanmamış bir hamuru fırına atarsanız dilediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Bu nedenle hamura mayalanması için vakit verin ve sabırlı olun. Hamurları hava almayacak bir biçimde oda sıcaklığında en az 1 saat, ekmek pişirme kabının içinde de en az yarım saat dinlendirin.

Mayalandıkça kıvamı güzelleşecektir. Oda sıcaklıkları kış aylarında düşer. Eğer kış aylarında ekmek mayalandırıyorsanız fırınınızı 60 derecede 10 dakika ısıtıp, 5 dakika dinlendirdikten sonra hamurunuzu yine ağzı kapalı bir biçimde fırının içinde mayalandırmaya bırakabilirsiniz. Böylelikle mayalandırma işlemini de hızlandırmış olursunuz.

SİZE EN UYGUN, PRATİK VE KOLAY TARİFLE BAŞLAYIN

İlk aşamada kocaman köy ekmekleri pişirmeye, ekşi mayalı ekmekler yapmaya çalışmayın. Komplike tarifler gözünüzü korkutur, sonuçları sizi tatmin etmeyebilir. Bu nedenle klasik ekmeklerle başlayın. Özellikle kuru mayaların ve beyaz unların kullanıldığı tariflere yönelin.

Bizim önerimize gelecek olursak; size klasik bir ekmek yapımının tarifini verelim. Ardından diğer aşamalarında dikkat etmeniz gerekenleri anlatalım.

Yeni başlayanlar için ideal ekmek tarifini veriyoruz: Fırında ekmek tarifi

Malzemelerimizi sayarak başlayalım:

1 su bardağı ılık süt, 1,5 yemek kaşığı kuru maya, 1/3 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 3 su bardağı un.

Yapılışına gelecek olursak; ılık süt, su, şeker ve mayayı bir kabın içine aktarın ve bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Ardından içine tuzu ve unu azar azar ilave ederek karıştırın. Yoğurmaya başlayın. İyice yoğurduktan sonra hafif un serpilmiş bir başka kabın içine ekmek hamurunu aktarın.

Üzerini streç film ile hava almayacak şekilde örtün. Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın. Hamurun iki katına çıktığını göreceksiniz. Bu aşamada hamurunuzu hafif un serpilmiş tezgaha alın, 1 dakika kadar yeniden yoğurun. Şekil verin ve pişirme kabının içine aktarın. Üzerini kapatarak kabın içinde 30-40 dakika daha mayalanmaya bırakın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Pişirmeden önce ekmeğin üzerini suyla hafifçe ıslatın. Pişirdikten sonra çıkarın, oda sıcaklığında soğutun ve afiyetle tüketin.

PİŞİRİRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Pişirirken fırının içerisine içi su dolu minik bir kap koyun. Özellikle ince kabuklu ekmekler için ekmeğinizi bir fıs fıs yardımıyla hafifçe ıslatın. Bu şekilde dokusu daha güzel bir ekmek elde edeceksiniz. Pişirme aşamasında fırının kapağını sürekli açmayın. Bırakın fırın ısısını kaybetmeden ağır ağır pişsin.

Fırınınızı önden mutlaka tarifte söylendiği ısıda ısıtın. Isıyla oynamayın, yükseltip düşürmeyin.

PİŞİRDİKTEN SONRA HEMEN KESMEYİN

Ekmeğinizi pişirdikten sonra hemen kesmeye kalkışmayın. Hemen keserseniz içi hamur, hafif ıslak bir ekmekle karşılacaksınız. Tüm aşamalarda gösterdiğiniz sabrı piştikten sonra da gösterin. Ekmeğinizi oda sıcaklığında 30 dakika kadar mutlaka dinlendirin. Dinlendikten ve ilk ısısını attıktan sonra dilimleyerek afiyetle tüketin.

Hazırladığınız ekmeğin yiyemediğiniz kısmını dilimleyip buzdolabı poşetinin içine aktarın ve dolaba kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkarıp, ısıtarak keyifle tüketin.

SABIRLI OLUN

En önemlisi de ekmek çok kıymetli bir ürün. Sabır ve emek gerektiriyor ama sonuçlarına da tamamen değiyor. Bahsettiğimiz noktalarda dikkatli olduğunuz takdirde mis gibi ekmekler yapmanız çok da zor değil. (Yemek.com)