Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Profiterol tatlısı hamurunun püf noktaları

Profiterol tarifi içerisinde çikolatalı tatlıları sevenlerin favorisi, vazgeçilmez bir lezzetti olan profiterol nasıl yapılır kolay ve pratik yönünü öğreneceksiniz. Çıtır şu hamurunun içindeki mis gibi pastacı kreması ve üzerindeki nefis çikolata sosuyla adeta bağımlılık yapan profiterol biraz dikkatle evde de yapılabilir. Evde profiterol yapmak isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte enfes ev yapımı profiterol tarifimiz…

PROFİTEROL TARİFİ NASIL YAPILIR?

1) İlk olarak profiterolün hamurunu hazırlayalım. Küçük bir tencereye 1 su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatın. Daha sonra 1 su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırın. 2-3 dakika karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekleyin. Hamur biraz dinlendikten sonra 3 adet yumurtayı hamura yedirmemiz gerekiyor ancak bu noktada önemli bir ayrıntı var. Yumurtaları teker teker hamura kırın ve birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmayın. Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş olduk. Bu kısım biraz yorucu oluyor ama hamurun kabarması için iyice karıştırmış olmanız gerekiyor. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru 10 dakika dinlendirin.

Hamurlarımızı pişirelim. Yağlanmış tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 cm boşluk bulunmasına dikkat ederek resimdeki gibi dökün. Elinizle şekillendirmeye çalışmayın. Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırına hamuru sürün. üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişiriyorsunuz.

2) Kremasını hazırlayım. Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlayın. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişirin. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırın.

3) Kremayı profiterol hamurlarına dolduralım. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölerek ya da varsa krema sıkma torbası ile içlerini krema ile doldurun ve tepsiye dizin.

4) Tatlımızın üzerine çikolata sosu gezdirelim. Tüm profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu ya da benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin.

PROFİTEROL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için;

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı su

4 adet yumurta

150 gram tereyağı

Kreması için:

500 mililitre süt

1,5 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Çikolata sosu için:

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

PROFİTEROL SOSU NASIL YAPILIR?

Her ne kadar akışkan olması gerekiyorsa da profiterol sosunun kıvamı oldukça önemlidir. Ne profiterol hamurunun üzerinden akıp gitmeli ne de donuk bir şekilde kalmalı. Bu nedenle profiterol sosunun hamurun üzerini kaplaması için servis esnasında dökülmesi tavsiye edilir.

Aynı zamanda profiterol sosunun parlak olması için çikolata sosunun içine 1 yemek kaşığı kadar kakao yağı kullanabilirsiniz.