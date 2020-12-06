Evde pratik ve kolay sushi (suşi) nasıl yapılır? Suşi malzemeleri nelerdir? İşte sushi (suşi) tarifi...

Japonya ve Çin mutfağının en bilinen lezzetlerinden olan suşi, tüm dünyada sevilerek tüketilen bir balık yemeğidir. Türkiye'de çok sayıda seveni olan suşi yemeği, evde de yapılabiliyor. İşte, evde pratik ve kolay suşi tarifi...

SUSHI (SUŞİ) MALZEMELERİ

-1 su bardağı pirinç

-1 su bardağı su

-3 adet nori yaprağı (Sushi yosunu)

-1/4 (çeyrek) adet avokado

-1 adet ufak havuç

-1 adet badem salatalık

-50 ml pirinç sirkesi (mirin)

-Salamura somon füme

-Yarım yemek kaşığı şeker

-Yarım yemek kaşığı tuz

YANINDA

-Soya sosu

-Wasabi

SUSHI (SUŞİ) NASIL YAPILIR? İŞTE SUŞİ TARİFİ

Öncelikle pirinci, yaklaşık yarım saat ılık suda bekletin. Ardından nişastası gidene kadar yıkayın. Daha sonra bir bardak sıcak su ile 30 saniye boyunca en küçük ocakta ve tam açık ateşte, ardından da suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pirinç piştiği zaman karıştırıp, üzerine kağıt havlu koyarak 15 dk dinlendirin. Sonra da pirinçleri bir cam kaba laıp karıştırarak soğumasını sağlayın. Ardından, minik bir cezvede 50 ml pirinç sirkesi, şeker ve tuzu çözülene kadar ısıtın. Arkasından pirinçlere ekleyip, iyice karıştırın. Daha sonra avokado, salatalık ve havucu kürdan inceliğinde jülyen doğrayın. Bir kaseye su doldurulup hazırda bekletin. Nori yaprağının parlak kısmı bize bakacak şekilde hasır bir servisin üzerine açılır. Soğuyan pirinç 3 parçaya ayrılır, her nori yaprağına pirinçin 1/3'ü kaşıkla eklenir, parmak uçları su ile ıslatılarak pirinç yaprağın her yerine eşit bir şekilde dağıtılır. Yaprağın bir tarafına avokado, havuç ve salatalıklar eklenir. Üzerine salamura somon eklenir, yavaş yavaş, hasır servis ile iyice sıkılarak rulo haline getirilir. Bıçak suya batırılıp, rulonun iki ucundaki sarkan parçalar kesilir, tercihe göre dilimlenerek yanında soya sosu ve wasabi ile servis edilir.



