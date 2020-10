Yine cayır cayır yaktı Aydınus!

FIRAT Aydınus yine yaptı yapacağını... Ey TFF, uyan artık uyan! Türk futbolu elden gidiyor, gemi batıyor! Film gibi izliyorsunuz ortada dönen dolapları!

Helal olsun sana MHK! Eserini poster yapıp makam odanın duvarına as istersen Sayın Başkan Serdar Tatlı!

Oysa hep yazdım durdum! A Spor'da söylemekten artık ben utanır oldum. Bu hakemlerin yüzü bile kızarmadı!

Yine sahnede hep onlar var!

Çünkü koltuktaki değişiyor! Ama meşin yuvarlağın gömüldüğü bataklık kurutulmuyor!

Böylesine facia hatalar yapan VAR ekibi ve Fırat Aydınus gibi adeta yakıp, yıkan hakemler olduğu sürece Türk futbolunun geldiği noktayı konuşur dururuz. 'Neden Ukrayna'ya geçildik, neden İskoçya ile aramızda 25 puanlık fark kaldı' diye!

Türk futbolunun adeta canına okuyan Fırat Aydınus gibi hakemler olduğu sürece boşuna transfer yapıp, milyon Euroları sokağa atıyorsunuz ey Başkanlar! Ben sizlere ne dedim durdum! 'Kulüpler Birliği'nde ortak karar alın. Bu hakemleri istemiyoruz. MHK Başkanı'nı değiştirmek çözüm değil. Tonlarca para verip kurduğumuz dev kadroları rakipler değil, hakemler yerle bir ediyor' diye masaya yumruğunuzu vurun dedim.

***

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış.Kötü olan hep ben oldum.Alın size acı bir fatura daha!Geçen sezon tam 14 maçta hakem kurbanı olan Trabzonspor , bu sezon da daha ligin 4. haftasında 2. kez hakem kurbanı oldu.Hem de dün adeta cayır cayır yaktı Trabzonspor'u Fırat Aydınus!Maçın uzatma anlarında Gaziantepsporlu Andre Sousa'nın koluna çarpan topta net penaltıyı VAR neden görmezden geldi ya da doğru düzgün izlemedi? Fırat Aydınus da öylesine dinledi VAR'daki Abdülkadir Bitigen'i, gidip izlesene ey Aydınus? Yoksa işine mi gelmedi?Soruyorum Sayın Aydınus!Nedir Türk futbolunun bu Fırat hocadan çektiği! Dün Trabzonspor'u yakan bu hakemler, yarın Fenerbahçe 'yi, Beşiktaş 'ı ve Galatasaray 'ı da yakacaklar. MHK susacak!Fırat Aydınus'u birkaç maç dinlendirecek veya dinlendirme cesaretini bile gösteremeyecek. Bekleyip göreceğiz!

***

Geçen sezon, Trabzonspor'u yakan, Başakşehir 'in şampiyonluk yolunu adeta açan Fırat hoca, dün yine uyduruk bir penaltı ile bordomavili takımı yaktı. Oysa Flavio'nun ayağı değmiyor bile rakibine. Hem de pozisyondan önce Gaziantepsporlu Kenan koluyla topu önüne alıyor. Yani uyduruk penaltıdan önce el var el! Uyu Fırat Aydınus uyu! Oh! Ne güzel dünya! Takımları adeta cayır cayır yak; bu işten tonla para kazan! Geçen sezon Başakşehir maçında Skrtel'in Nwakaeme'yi ceza sahasında adeta yaka paça yere indirilişine penaltı vermeyen Fırat Aydınus, (ki Fırat Aydınus'un vermediği bu penaltı, Trabzonspor'u şampiyonluktan eden bir hatadır. MHK eski Başkanı Zekeriya Alp 'in de bu maçtaki penaltı pozisyonu ile ilgili yazılı belgeyi de Fotomaç gazetesinde yayınlamıştık.Bu belgede MHK, pozisyonun Trabzonspor lehine net penaltı olduğunu ve Skrtel'e de sarı kart gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor.)

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Dün yine sahnede, başrolde Fırat Aydınus vardı! Maçın son dakikasında Gaziantepspor lehine o kadar kolay bir penaltı verdi ki Aydınus...VAR'a gidip penaltıyı kılıfına uydurdu adeta! VAR ile Aydınus el ele verip, Trabzonspor'un 2 puanını daha yerle bir etti adeta...Bir Fırat Aydınus klasiği daha!Olan Trabzonspor'un puanlarına oldu! En önemlisi de şu ortaya çıktı yine! Hakemler, geçen sezon olduğu gibi yine bu sezon da Trabzonspor'u yakmaya devam edecekler.İlk 4 haftada bu belgelendi zaten!Trabzonspor sevdalısı çocukların, siz hakemlerin hataları yüzünden akan gözyaşlarının hesabını MHK Başkanı mı verecek? Yoksa sahada yakan hakemler mi? Ben temiz futbol istiyorum. Türk futbolunda adalet istiyorum kardeşim! Yarın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a veya başka bir takıma yine böyle bir hakem hatası olursa, aynı yorumları yapacağım. Aynı yazıları yazacağım.Bu hakemler ya düzelecek ya düzelecek!Ya da MHK ile birlikte Türk futbolundan temizlenecekler! Bir gün hakem camiasında da 'temiz eller operasyonu'nu yapacak yürekli biri çıkacaktır mutlaka! Yoksa daha sezonun ilk yarısı bitmeden ortalık yangın yerine dönecek! Benden uyarması beyler! Herkes aklını başına alsın! Yeter artık yeter!