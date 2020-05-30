Genç Kartallar

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten futbolcularla görüşmeler başlıyor. Muhtemelen bugünden itibaren önce Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin olmak üzere sözleşmesi biten oyunculara yeni teklifler sunulacak. Beşiktaş yönetiminin yeni stratejisi ortalama 1 milyon euoru limitinde kalmak. Bu nedenle 1.7 milyon Euro ve üzerinde alan Gökhan ve Caner'den yüzde 30 civarı indirim isteneceğini sanıyorum. Atiba zaten 875 bin Euro kazanıyor, yaşı gereği ondan da bir indirim istenecektir ama bunun 200 bin euronun üzerinde olacağını sanmıyorum. Lens, Oğuzhan gibi 2 milyon euronun üzerinde kazanan oyunculardan da indirim isteneceği kesin ancak bu görüşmelerin hiç kolay olmayacağı da bir gerçek. Beşiktaş yönetimi yalnızca eldeki oyuncularla ilgili sorunları çözmekle kalmayacak elbet, takımın takviyeye ihtiyacı olduğu aşikar.

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En başta kaleci lazım, sonra en az iki kanat oyuncusu, bir stoper ve bir on numara… Adem Lajic indirim konusuna nasıl bakacak belli değil, Ajdin Hasic son derece yetenekli bir oyuncu olsa da yeni sezonda Beşiktaş'ı taşıyabilecek bir on numara olacağını söylemek zor. Sergen hocanın yeni sezonda orta sahada kullanmak istediği bir başka oyuncu ise Sivasspor'da kiralık olan Fatih… Dorukan ve Fatih başta, yeni sezonda daha dinamik bir orta saha istiyor Sergen hoca. Yönetim de en az maliyetle bu istekleri gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Mevcut şartlarda Beşiktaş'ın, yüksek maliyetle yıldız oyuncu alması neredeyse imkansız. Mevcut Şartlarda ancak camianın içinde bir sponsor çıkmasıyla böyle bir şey olabilir. Şu anda da öyle bir durum yok. Öyleyse öz kaynaklara dönmek, Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Emre Yıldız, İlkay İşler ve Oğuzhan Akgün gibi gençleri değerlendirmek şart. Hele hele Sergen hocanın teknik ekibinde Ozan Köprülü gibi bir alt yapı efsanesi varken bu fırsat mutlaka değerlendirilmeli.

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Bu gençler Beşiktaş'ın geleceğidir ve camia, yeni transfer istemek yerine, tıpkı 1980'de olduğu gibi gençlerin ardında durmalıdır. Beşiktaş ikinci bir öz kaynak devrimini başarıyla gerçekleştirmesi halinde hem borçlarından kurtulup, hem de başarıyı yakalayacaktır. Hangisi çizgi ötesine geçer, hangisi bir adım geride kalır, formanın ağırlığını kim taşır, kim taşıyamaz şimdiden bunu bilmek mümkün değil ancak yukarıda saydığım gençlerin her biri özel bir yetenek ve hepsi özel ilgiyi hak ediyor. Onlara kendilerini kanıtlama şansı verilmeli, aralarından kiralık olarak gönderilecekler olursa onlarda, OYNATILMA şartıyla kiralanmalı ve çok sıkı takip edilmelidir. Yeni normal, yeni dünya, yeni futbol diyorsak önce kafalarımızı yenilemeli ve gençlere güvenmeliyiz.

Ben Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ın bu gençlere yeterli şansı verip geleceğe yönelik sağlam hamleler yapacağına inanıyorum. Tüm çocuklarımızın bahtları açık olsun, hepsini Türk futbolunda büyük başarılara imza atarken görmek isterim. Onlara güvenim tam.