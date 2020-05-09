Nihat abi başına dert arıyor!

Ligin 12 Haziran'da başlamasının vatana, millete faydadan çok zarar, futbol ailesine ise yeni bir kaos getireceğine inanıyorum.

Dahası, korona gerçeklerini görmezden gelip atacağımız şut rakip kaleye değil kendi kalemize girer ve geride kalan sezonu kurtaralım derken önümüzdeki sezonu da heba ederiz. Dikkat!



Süper Lig ve Birinci Lig'de bazı tedbirler alınsa bile (Yeterli olmayacaktır) alt liglerde her hangi bir tedbir almanın bile imkanı yoktur.

Bilmiyorum sevgili Nihat Özdemir ya da herhangi bir TFF yetkilisi önceki akşam Gümüşhanespor kalecisi Cengiz Biçer kardeşimle instagramda yaptığımız canlı yayını izleme imkanı bulabildiler mi?

Umarım izlemişlerdir… Çünkü Cengiç Biçer, bilip de bilmezden, görüp de görmezden geldiğimiz onlarca acı gerçeği yüzümüze vurdu.

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Bazılarını satır başlarıyla hatırlatayım, belki Nihat abi etrafındakilerin oluşturduğu gaz bulutundan kafasını sıyırır ve alt lig kulüpleriyle hafta başında yapacağı toplantıda bu gerçeklere göre konuşur… Alt liglerde en başta büyük bir tesis sorunu var… Cengiz Biçer tüm futbolcu arkadaşları adına hepimizi davet ediyor; gelin, 2. ve 3. Ligdeki kulüplerin tesis tuvaletlerini, duşlarını yani ortak kullanım alanlarını bir gezin sonra karar verin!Var mısın Nihat abi, gezelim, görelim mi!?Alkol bulamayan masörler kolonyalı mendille işlerini gördüklerini söylediler bizim canlı yayında… Yolculuk sırasında girecekleri riskleri anlattılar… Antrenman tesislerinde çalışan insanların ayrı bir risk olduğunun altını çizdiler…

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Elbette yapılmayan ödemeler konusu da geldi gündeme. TFF'nin bu konuda yasal hak aramayı kısıtladığının altını çizdi Cengiz Biçer ve diğer katılımcılar… Profesyonel futbolcular olarak, para konusunda yaşanan sıkıntıları dahi bugüne kadar çok fazla dillendirmediklerinin de altını kalın kalın çizdiler.Ammaaaa bundan sonra susmaya niyetleri yok… Çünkü "Yeter artık söz futbolcuların" diyorlar… Bugüne kadar ödeme alamamak, tesis yetersizliği, kötü yemekler, imkansızlıklar, zorlu seyahatler konusunda, kulüplerini de düşünerek susan oyuncular artık patlama noktasına gelmiş durumdalar. Çünkü bu kez HAYATLARI söz konusu… Bu iş başka bir şeye benzemez, kimse, kimsenin hayatını durduk yere riske atamaz.

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Sevgili Nihat abi, kulüplerin derdi para bunu en iyi sen biliyorsun, ancak insan hayatından daha değerli bir para henüz icat edilmiş değil. O nedenle etrafını lütfen biraz boşalt, gerçekleri gör.

Devletin Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu, "Oynayabilirsiniz" derse ancak o zaman oynanır bu lig.

Peki diyorlar mı?

Hayır!

Eee… O zaman sen niye başına dert arıyorsun ki Nihat abi!?