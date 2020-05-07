Peri masalı gibi bir sezon planlaması!

Futbol Federasyonu dün kararını açıkladı ve "Her şeyin yolunda gitmesi" şartıyla, 12 Haziran'da liglerin başlayacağını, hem de ikinci, üçüncü liglerle birlikte BAL Ligi'nin de oynanacağını söyledi! Söyledi ama Allah biliyor ben inanmadım!.. Peki neden, şimdi gelelim oraya... 12 Eylül hukukunun hüküm sürdüğü yıllarda, bazı siyasi davalarda istenen abartılı cezalar gazetelere manşet olurdu... Misal, falanca kişilere toplam beş müebbet, sekiz ömür boyu ve ayrıca 187 yıl ceza istendi vs... Bazen tek kişiye bile ömrünün beş katı ceza istenebiliyordu! Böyle bir haberi okuyunca bizim nesil şunu anlardı; hepsini bırakacaklar!.. Sonra da bırakırlardı zaten... Nihat abi, tüm ligleri oynatacağız deyince aklıma bu geldi... Sadece Süper Lig ve 1. Ligi oynatacağız dese inanırdım ama diğer ligleri de kattı! Bu demektir ki, bu iş olmayacak, yani hiç biri oynanmayacak! Benim anladığım bu...

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Çünkü.. Süper Lig ve 1. Lig'de çok sıkı tedbirler (işler yolunda giderse) alıp maçları oynatabilirsin bu tamam da, diğer liglerde gerekli tedbirleri alacak fiziki şartlar yok! BAL Ligi'ne hiç değinmiyorum bile... Peki o şartlarda lig oynatmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil... Gelelim asıl konuya... Sorular soruldu; lig oynanırken bazı oyuncular koronaya yakalanırsa ne yapacaksınız? El cevap: Bakanlığımızın ve bilim kurulunun tavsiyelerine göre hareket edeceğiz! Yani "Bu ligi bir kez başlattık mı ondan sonra dünya yansa yarıda bırakamayız" şeklinde bir dirayet yok bu kararda. Oysa olmalıydı... Çünkü her şey yolunda gider de 12 Haziran'da bu ligi başlatırsak, ondan sonra puan cetveli değişirse ve ardından da korona vakaları artarsa, bir daha kimse bu ligi durduramaz. Diyelim ki durdurdular, ne olur; kıyamet kopar... Bir akıl tutulmasıdır bu... 15-20 vaka, bir vefatımız varken, "Şampiyonluğu kime verecekseniz verin, insan sağlığı her şeyin üzerindedir. Erteleyin bu ligi" diyenler, bugün yaklaşık 130 bin vaka, 3500 vefatımız varken, "Oynayalım" diyorlar... Ben de "Allah akıl ve vicdan versin" diyorum...

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