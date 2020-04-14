"Küçük dev adam"

Şifo Mehmet henüz 16 yaşındadır ve daha o ünlü lakabı da yoktur doğal olarak. Arkadaşlarıyla Samsunspor-Beşiktaş maçını izlemeye gider. Maç 2-2 bittiğinde arkadaşlarına dönüp şöyle der: Ben bu Beşiktaş’ta oynayacağıma inanıyorum.

Beşiktaş, Metin-Ali-Feyyaz üçlüsüyle ortalığı kasıp kavururken, Anadolu'nun bağrından bir genç adam daha lise yıllarında bu takımda oynama hayali kurmaktadır. Sadece hayal kurmakla da yetinmez bayağı bayağı bir kafaya takma durumu söz konusudur. İşte o yıllarda Beşiktaş, Samsun deplasmanına gelince Mehmet Özdilek ve mahalle arkadaşları hep birlikte maça giderler. Beşiktaş yine çok iyi oynasa da maç 2-2 biter... Herkes maçın kritiğini yaparken Mehmet yanındaki arkadaşlarına şöyle der: Ben bu takımda oynarım! O böyle der ama kendisinden başka birinin, o gün, bu sözlere inanması çok kolay değildir. Arkadaşları da gülüp geçer doğal olarak... Ancak Mehmet hem futbolcu olmayı kafasına takmıştır, hem de Beşiktaş'ı... Okulda öğretmenleri, o yıllarda her çocuğa olduğu gibi, "Okulla futbol bir arada olmaz" derken ailesi de aynı minval üzerine konuşmaktadırlar. "Topçuya kız verilmeyen" zamanlardan bahsettiğimizin altını bir kez daha çizelim isterseniz...

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Ancak Mehmet her mahalle maçında, okuldaki maçlarda çok dikkat çekince etrafındaki insanlar onu teşvik etmeye başlarlar. Ailesi de çevreden gelen övgüler üzerine, okulu ihmal etmemesi şartıyla futbolcu olmak için çabalamasına izin verir... Futbola 1981 yılında Samsun Ladikspor'da 'Bismillah' diyen Mehmet, üç sezon burada oynadıktan sonra Kahramanmaraşspor'a transfer olur... 1987-88 sezonunda takımı şampiyon, kendisi de gol kralı olmuştur... Adı artık çevre illerde bile dilden dile dolaşmaktadır... Bir maçta attığı bir çalım sonrası tribünden bir seyirci şöyle haykırır; Şifo bu çocuk, Şifo! Gerçekten de stili dönemin ünlü futbolcusu Belçikalı Vincenzo Scifo'ya benzemektedir... Önce lakap olarak Şifo verilmiştir, zamanla ise Şifo'dan daha iyi olduğu söylenecektir...

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İkı ayağını da kullanan, kısa boylu olsa da bunu çabukluğu ve zekasıyla avantaja çeviren, çalım atarken adeta rakibin içinden geçen bir oyuncu vardı artık sahnede... Adı dillere destan olur da, hayalini kurduğu Beşiktaş bunu duymaz mı! Duydu elbet... 1988-89 sezonunda Beşiktaş'a transfer alan Şifo'nun en büyük hayallerinden biri gerçekleşmiştir. Yıllar önce arkadaşlarına söylediği gibi artık Beşiktaş forması giyecektir... Giyer de, hem de ne giymek...

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2001 yılına kadar Beşiktaş formasını terleten Şifo Mehmet bu süreçte, dört lig, dört kupa şampiyonluğu sevinci yaşarken 38 kez de Ay-Yıldızlı formayı giyer... Profesyonel yaşamında 493 maçta oynayan Şifo tam 193 gol atarak bir orta saha oyuncusu olarak tüm rekorları alt üst eder. Evet, o bir sokak futbolcusudur ve belki de dar alanda yaptığı bütün önemli işleri o sokaklarda geliştirdiği tekniğine borçludur. İlginçtir hiç alt yapı eğitimi almamıştır Şifo, tek kelimeyle arsa futbolunun, Türk futboluna armağanıdır... Meslektaşım Tosun Yavuz bir yazı yazdı ve hatırladığım kadarıyla şu mealdeydi; "Kahramanmaraş'ta bir çocuk var, Şifo diyorlar, üç kişinin arasından, tereyağından kıl çeker gibi, topa birlikte çıkıyor!" Ben Şifo'yu o gün, bugün takip ederim...

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Beşıktaş'takı yaklaşık 14 yılına çok güzel anılar sığdıran Şifo, bugün futbolumuza teknik adam olarak hizmet etmektedir... Muhtemelen bugünkü hayalleri içinde de bir gün çok sevdiği Beşiktaş'ın başına geçmek de vardır. Olur mu!? Neden olmasın? Daha önce hayallerini gerçekleştirmiş birinden bahsediyoruz.