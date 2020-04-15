‘Top’un esareti nasıl bitecek! – Turgay Demir – Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Turgay Demir ‘Top’un esareti nasıl bitecek!

‘Top’un esareti nasıl bitecek!

İnsanlar merak ediyor, futbolun geleceği nasıl olacak! , , ne düşünüyor, nasıl bir planlama yapıyorlar!? Hatta bazılarımız bunu düşünürken bu saydığım kurumların ellerinde sihirli değnek var falan zannediyorlar! Önce şunu söyleyelim, kimsenin elinde öyle bir sihirli değnek yok... Korona belası beklentilerin dışında hareket ederse, kimsenin yapabileceği fazla bir şey de yok... Dünya futbolunu yönetenler şu anda sadece dua ediyorlar. Durum net olarak böyle... Çünkü yapabilecekleri bir şey yok... Beklentiler doğru çıkar ve mayıs sonu bu virüs evcilleşirse işimiz kolay. Tüm ligleri seyircisiz bir şekilde oynanır... UEFA'nın düşüncesi de, duası da bu yönde... Bir başka dilekleri de 'daki Şampiyonlar Ligi finalini mümkünse seyircili oynatmak! mümkün olur mu? Avrupa'dan gelecek 60 bin insan İstanbul'da maç izleyebilir mi? Her gün televizyon izliyor, yaşananları görüyorsunuz; buna olabilir diyorsanız, olabilir demektir... Diyemiyorsanız, olamaz demektir... Yani kimseden mucize beklemeyin, aklınızla yorumlayın olayları, manzara herkesin anlayabileceği kadar açık.

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'de koronavirüs henüz tavan yapmadı, önce bunu görmeliyiz, ardından düşüş hızı nasıl olacak bunlar önemli. Eğer korona belasındaki gelişmeler beklendiği gibi olursa Haziran-Temmuz döneminde (en kötü şartlarda tek şehirde) ligin gerisini oynatabiliriz. İstanbul'a toplanır tüm takımlar ve yeterince stat olduğu için tek günde, bilemediniz iki günde bir hafta maçları tamamlanır... Ya da... Ligi normal oynatmak adına, maçların oynanacağı şehirlerde belli hoteller seçilir ve karantina kuralları uygulanır, ulaşımı yapacak uçak-otobüs vs için de aynı şey yapılır ve mümkün olan en hijyenik şartlarda lig normal şehirlerde oynatılabilir. Peki en kötü senaryo nedir? FIFA, UEFA, TFF, bu anlamda ne düşünüyorlar? Yani korona hız kesmez ve seyircisiz bile ligler oynatılamazsa ne olacak? İster inanın, ister inanmayın, ne FIFA'nın, ne UEFA'nın, doğal olarak ne de TFF'nin bu konuda bir planları yok... Böyle bir seçeneği düşünmek bile istemiyorlar... oynanmalı, bir şekilde oynatılmalı diyor UEFA...

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İşin garip tarafı TFF'nin işi bana göre UEFA'dan ve Avrupa'daki tüm federasyonlardan daha zor... Avrupa'da, en kötü senaryoda her hangi bir federasyon hangi kararı alırsa alsın, kimse gık demez, herkes "İnsan sağlığı önemli" diyerek kabul eder... Biz de ise o şartlarda insan sağlığı falan unutulur ve herkes bir anda en fanatik duygularla kendi takımına yapılan haksızlıktan dem vurmaya başlar. Misal Ligi tescil edelim desen, dışında kimse kabul etmez, Trabzon- Başakşehir tek maç oynasınlar şampiyonu belirleyelim desen, ikisi dışında kimse kabul etmez... İlk dört takım play-off oynasın desen, bu dört takım dışında kimse kabul etmez... Matematiksel iddiası olan her takımı play-off'a dahil edelim desen buna da süre yetmez... Bakalım futbol topu bu esaretten nasıl kurtulacak ben de merak ediyorum... Ve dahası en kötü maçları bile özlemiş durumdayım... İnsan eyyamcı hakemleri özler mi, onları bile özledim. Net!

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 15 Nisan 2020, Çarşamba
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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