Çuvalla gol atar

Beşiktaş, önümüzdeki bir aylık sürede gerçekten sıkı bir periyota giriyor. Lig-Kupa-Avrupa üçgeninde Kartal'ın birbirinden önemli maçları olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda her iki takımın muhtemelen tur atlayacağını da düşünürsek, bu süreçte 3 F.Bahçe derbisi oynanacak.

Bunların ikisi Vodafone Park'ta olacak..

Yani, üç F.Bahçe derbisi, Trabzonspor maçı, Bayern Münih kapışması; hepsi bu süreçte yaşanacak.

Siyah-beyazlı takımın bu zorlu süreci beklenen şekilde, istediği skorlarla atlatması halinde tarihi bir sezon yaşanacağı gün gibi aşikar. Beşiktaş'ın muhteşem bir kadrosu var. Pepe, Vida, Adriano, Quaresma, Babel, Negredo, Talisca, Oğuzhan, Tolgay, Gökhan, Caner, Atiba.. Neredeyse her bölgede en az iki yüksek kaliteli oyuncu var.. Bir yer hariç, orası da forvetin göbeği!

Negredo kaliteli bir oyuncu, Mustafa Pektemek de öyle.. Peki ikisi yeter mi, yetmez. O nedenle Beşiktaş yönetimi Vagner Love, Eto'o, Doumbia ve diğer yabancı alternatifler arasında yoğun mesai harcıyor. Çünkü bu sağlam maç trafiğine ancak çok sağlam bir forvet hattı ile girerseniz, kazasız belasız çıkarsınız.



Ekmek gibi, su gibi.. .

Şenol hoca da bu nedenle hareketli ve gol yüzdesi yüksek bir santrfora, ekmek gibi, su gibi ihtiyacı olduğunu yönetime söylüyor.

Dahası başkan Fikret Orman, yöneticiler Umut Güner, Ahmet Nur Çebi, Metin Albayrak başta; futbolu iyi bilen yöneticiler de işin farkındalar.

O nedenle tüm imkanları seferber etmiş durumdalar.

Eli kulağında.. Beşiktaş 1-2 gün, belki de sadece birkaç saat daha Alanya'nın nazını çeker, ardından Eto'o'yu bir yoklar, olmadı Doumbia veya başka bir yabancıyı kadrosuna katar.

Alanyaspor'un istediği rakamı Beşiktaş ancak yurt dışından alacağı bir yabancıya verir ve muhtemelen onun yaşı da Vagner Love'dan daha genç olur.

Peki Vagner Love olabilir mi, olursa iş yapar mı? Ben Alanyaspor'un gerçekçi davranacağını ve Beşiktaş'ın 3 milyon euro'luk teklifini kabul edeceğini düşünüyorum.

Vagner Love kalitesinde bir oyuncu da bu ateş gibi, gümbür gümbür maçların oynanacağı periyotta Beşiktaş'a çok faydalı olur, çuvalla da gol atar. Beni en çok heyecanlandıran da bu..

Vagner Love tecrübesi, Kartal'ın gücüne güç katacaktır.