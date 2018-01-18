Doğal favori

Lig kapıya dayanmışken Kupa'da rahat bir maçta oynama şansı bulan Lens, Mustafa Pektemek, Orkan başta alternatif oyuncular fırsat teptiler. Kardeşim formayı üzerine geçirmişsin öyle bir performans ortaya koy ki Şenol hoca iki günü sonra kimi oynatacağını kara kara düşünsün! Yok! Ben yedeğim ve böyle kalmak istiyorum, haliniz, tavrınız bu. Özellikle de senin halin bu Lens. Kampın en çalışkan oyuncusu maçta nasıl bu kadar duyarsız olur anlamak mümkün değil. Osmanlıspor'un gücü belli ve tur umutlar yok denecek kadar az yani bu şartlarda onlardan fazla bir şey beklemek haksızlık olur ama Beşiktaş için aynı şey geçerli değil. Çok daha iyi oynamalı, pozisyonlar bulmalıydılar. Alternatif oyuncular, forma rekabetinin içinde olduklarını kanıtlamalıydılar, bunu yapamadılar. İlk 45'te neredeyse pozisyon yok, futbol vasatın altında, üç pas üst üste yapanı göremedik. Necip ayrı telden çalıyor Tolgay ayrı, Lens ve Caner sanki ilk kez birbirlerini görüyormuş gibi bir türlü anlaşamadı.



Talisca girdi, değiştirdi

İkinci yarıda Talisca oyuna girince işin şekli değişti. Talisca forvet arkasına, Tolgay altı numara pozisyonuna, Medel stopere geçti ve Beşiktaş daha iyi organize olmaya başladı. Lens biraz kıpırdadı, Mustafa Pektemek ceza sahası içinde top görme şansı buldu v.s. Nitekim Lens'in yaptığı ilk doğru ortayı Pektemek gol yaptı ve moral buldu. Bu golden sonra Beşiktaş 'maç bitti' havasına girince Osmanlıspor biri penaltıdan iki gol bulmuş olsa da atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Beşiktaş tur kapısını ilk maçta zaten ardına kadar aralamıştı dün de çeyrek finale adını yazdırdı. Lig ve Kupa farketmez Beşiktaş ikisinin de doğal favorisidir. Çünkü kadro kalitesi ve derinliği rakipleriyle kıyaslanmayacak derecede farklı. Kara Kartal bu farkı her aşamada ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.