Bayrakları hazırlayın

Sezon başı kampı sonrası manzara çok iyi değildi, ‘Şampiyonluk için iddiaya girmeyin’ demiştim. Şimdi güncelleme yapıyorum: Bu takıma güvenin ve artık iddialı konuşun!

Savunmada hazırlık pasları yaparken ön tarafta rakibin açık vermesini bekleyen, maçın büyük bölümünde topu ayağında tutan bir Beşiktaş geliyor. Bugün İstanbul'a gelecek olan Gomez'in de katılmasıyla ön tarafta da kalite artacaktır.

Burada en önemli konu Şenol hocanın takım üzerinde kurduğu otorite.

Tüm oyuncuların gözü-kulağı hoca da. Taktiksel anlayışı tam olarak uygulamaya çalışıyorlar. Kanat oyuncuları öne ve arkaya oynamak zorunda olduklarının farkındalar, Oğuzhan ve Sosa tempo yapmak için büyük bir gayret içindeler. Beşiktaş çok etkili bir takım olma yolunda hızla ilerliyor.

Quaresma ve Töre de katıldıktan sonra bu özellik çok daha öne çıkacaktır.

Beşiktaşlılar bayrakları şimdiden hazırlasa iyi olur..." Yukarıdaki satırlar Şenol Güneş'in geldiği ilk sezon Almanya kampının ardından bu sütunlarda yazılmıştır. Peki neden şimdi hatırlatıyoruz?

Çünkü Antalya kampında aynı manzarayı gördük, aynı duygulara kapıldık. O gün yeni sezon nasıl bir Beşiktaş izleyeceğimizi anlatırken "Bayrakları hazırlayın" manşeti atmıştık ve sezon sonunda da şampiyonluk sevinci yaşanmıştı.



GERÇEK BiR ÖĞRETMEN

Bu sezon başında Beşiktaş için iddialı bir kamp raporu hazırlayamadım çünkü manzara iyi değildi. Temmuz sonunda yazdığım kamp raporunda "Şampiyonluk için iddiaya girmeyin" demiştim, şimdi Antalya kampındaki tempoyu, takımdaşlığı ve çalışma disiplinini görünce güncelleme yapıyorum: Sevgili Beşiktaşlılar bu takıma güvenip şampiyonluk için iddialı konuşabilirsiniz...

Saba h saat 8'de krosla başlayan yoğun tempo ardından yapılan iki ağır antrenmanla devam etti. 10 günlük kamp boyunca Beşiktaşlı oyuncular gerçekten çok iyi çalıştılar.

Şenol hoca yeri geldi oyuncularla birlikte koştu, yeri geldi topu eline aldı Oğuzhan Özyakup'a, Ricardo Quaresma'ya bazı hareketleri bizzat kendi yaptırdı. Her çift kale maçta hoca oyuncularına yeni sistemi ezberletti, çok fazla tekrarla kas ezberi yaratmayı hedefledi, oyunu sık sık durdurup hatalarını, daha doğrusu en iyisini nasıl yapacaklarını gösterdi. Tam bir öğretmendi.



DAHA HIZLI OLACAKLAR

Ligin ilk yarısında oyunu (30 metre) en geniş alanda oynayan takımlardan biri olan ve yaklaşık 9 saniyede topu geri kazanan Kartal, ikinci yarıda oyunu biraz daha sıkıştırıp, top kapma süresini 8 saniye ve belki daha da altına düşürecek gibi görünüyor.

Rakibi sahasında beklemek zorunda bırakıp, hızlı paslaşmalarda kontrolü elinde tutan ve ilk bulduğu fırsatta savunma arkasına sarkan o bildik Beşiktaş geri dönüyor. Kamptaki çalışmalara bakıp bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yani; bayrakları hazırlayın...



DURAN TOPLARDA DURMAK YOK!

HEM savunma hem hücumda duran top organizasyonlarına sıkı çalıştı siyah-beyazlılar Antalya'da...

Şenol hoca duran toplar için dört-beş farklı uygulama yaptı ve hepsinde de oyuncular son derece başarılıydı. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş, duran toplarda, direkt kaleye vuruşlardan çok bahsettiğim farklı organizasyonlarla gol ve goller bulacaktır. Beşiktaş'la oynuyorsanız artık duran toplarda sadece baraj kurmanız size yetmeyecektir!.



LARiN GELDi, ORKAN GiDER Mi?

ORLANDO City Beşiktaş'ın şartlarını kabul edince Larin İstanbul'a geldi. Yarından sonra antrenmanlara da katılacaktır.

Genç oyuncu geleceğe yatırım olarak transfer edildi, kiralık mı gidecek yoksa Beşiktaş'ın sistemi içinde mi parlayacak; bu konuda kararı Şenol Güneş verecek. O karar aynı zamanda Orkan'ın da durumunu belli edecek. Şenol hoca çok beğendiği Orkan'a yeterli süreyi verememekten mutsuz ama Quaresma ve Lens varken Orkan'ın süre bulması da neredeyse imkansız. Beşiktaş'ın efsanelerinden Şifo Mehmet , Orkan'ı çok istiyor. Beşiktaş yönetimi de transferi söz konusu olursa oynayabileceği bir kulübe gitmesini istediği için Konyaspor'un teklifine sıcak bakılıyor.

Şenol hoca Larin'i beğenir ve Quaresma da Çin'e gitmezse, Orkan'ın parlayacağı yer Konyaspor olacak muhtemelen...



Parlayan Yıldızlar!

BELEK kampına ilk günden katılan Jeremain Lens müthiş bir performans sergiledi. Bu durum Şenol hocanın dikkatini çekti.

İkinci yarıda oynamaya kararlı bir oyuncunun hırsı ve azmi vardı Lens'te. Lens aynı görüntüyü Den Haag ve İskenderbey maçlarına taşıyamadı ama bunu söylerken ağır antrenmanlar nedeniyle tüm futbolcuların maç performanslarının vasatın altında kaldığını da ekleyelim.

İş in ilginç yanı kampın en çalışkan dörtlüsünden bir diğeri de Lens'in sağ kanattaki rakibi Quaresma'ydı.

Yıldız futbolcu kamp dönemini çok iyi yaşadı ve sezon başında yapamadığı yüklemeyi fazlasıyla yapmış bir görüntü verdi.

Ve Caner... Hırsını, azmini biliyoruz, en büyük sıkıntısı çabuk sinirlenip kendine zarar vermesi. Belek kampında (her zaman yaşanabilecek küçük bir Babel tartışması hariç) Caner de çok iyi çalıştı. Bu görüntüyü hazırlık maçlarına da taşıyabilen ender oyunculardandı.

Kampın en iyilerinden dördüncüsü ise Domagoj Vida oldu. İlk antrenmandan itibaren oldukça rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Sağlam bir karaktere sahip olduğunu her şekilde ortaya koyan Vida üçüncüdördüncü antrenmanda arkadaşlarıyla şakalaşmaya başladı.

O artık takımın bir parçasıydı.

Oğuzhan, kendisinin de söylediği gibi, sezonun ilk yarısında fizik olarak büyük sıkıntı yaşadığının bilincindeydi. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak adına büyük gayret gösterdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk yılındaki gibi, bir pasla maçın kaderini değiştirebilecek bir Oğuzhan geliyor.



SAS komandoları

İLK maçlarda kim oynar, kim yedek kalır bilinmez ama eninde sonunda ve de özellikle çok güçlü rakipler karşısında Beşiktaş savunmasının göbeği Pepe-Vida olacak gibi görünüyor. Bazı maçlarda bu ikilinin önünde de Medel-Atiba'yı birlikte izleyebiliriz. Misal, Bayern Münih deplasmanında böyle bir dörtlü olabilir. Bunlar öyle bir dörtlü ki, tecrübeleri ve kaliteleriyle Beşiktaş kalesi önüne yıkılmaz bir duvar örebilirler.



Antalya karnesi

* FABRİ : Ligini ilk yarısında bazı maçlarda formsuzluğuyla dikkat çeken Fabricio arayı kapatmak için çok çalıştı.

Kale artık daha sağlam.

* TOLGA : Leipzig panteri Tolga Kaptan her zamanki gibi, görev alacağı günü iple çekiyor. İyi çalıştı.

* GÖKHAN GÖNÜL: Kendi standardını korudu. Uğradığı haksız saldırılarla morali bozuk olsa da bunu yenmeyi bildi ve özellikle kampın sonlarına doğru tam olarak kendine geldi.

* PEPE: O gerçek bir yıldız ve onun için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok Pepe, Pepe gibiydi.

* MİTRO VİC: Yeteneği tartışılmaz ama tecrübesizliği istikrarlı bir grafik çizmesini önlüyor. Çok çalışması lazım.

* ATİBA: Sezon başı kampında yeterli yüklemenin yapılamaması ligin ilk yarısında bildiğimiz Atiba'yı izlememizi önledi. İkinci yarıda eski Atiba geri gelecek gibi görünüyor.

* TOLGA Y: Belli bir temposu var ve onu koruyor, az çalıştığını söylememiz mümkün değil ama kampın en iyisi de değildi.

* MEDEL : Kişi kendini bilmek gibi alim olmaz derler tam Medel için söylenmiş bir söz sanki, ne yapması gerektiğini, nerede koşacak, nerede duracak çok iyi biliyor. İkinci yarıya hazır.

* TALİ SCA: İlk yarıda beklentileri karşılayamadığı malum, ikinci yarı için "Fırtına gibi bir Talisca" geliyor deme şansımız da yok. Orta şekerli.

* ORKAN : Son derece yetenekli bir oyuncu ama daha fazla oynaması lazım. Beşiktaş'ta ya da başka bir yerde daha fazla süre aldığında kalitesi ortaya çıkacaktır.

* BABEL : Hollandalı'nın bir ayarı var ve onu hiç bozmuyor.

Antrenman ve maçlarda, her zamanki gibi kendine güvenen, ne yaptığını bilen bir Babel izledik.

Yine Beşiktaş'ın en etkili silahlarından biri olacaktır.

* NEGREDO : Takımdaşlarının oyun karakterlerine uyum sağlamaya çalışıyor. Bu da kolay değil. Cenk Tosun'a alışan takımın Negrodo'nun tarzına uyum sağlaması biraz süre alabilir.

* MUSTAFA PEK TEMEK :

Yine çok çalışkan, yine çok istekli, çok fazla bir şey söylemiyor ve "Allah sakatlıktan korusun" diyorum.

* TOSİC: Kampın başında yaşadığı sakatlıktan sonra takımla birlikte çalışamadı.

Sırp stoper Antalya kampının şanssızlarındandı.

* ADRİANO : Brezilyalı oyuncu da sakatlığı nedeniyle kampın büyük bölümünü, dinlenip tedavi olarak ya da özel çalışmalarla geçirmek zorunda kaldı.



FOTOMAÇ KAMPLARDA / TURGAY DEMİR