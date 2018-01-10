Yorgunlar

Beşiktaş ilk hazırlık maçında son derece yorgun göründü ve bu da çok normal.

Siyah-beyazlı oyuncular kampın ilk gününden itibaren sabah 8'de yaptıkları krosla güne başlayıp, ardından 11.00 ve 18.00'de iki yorucu antrenman daha yapıyorlar.

Surantrane oldular demek yanlış olmaz. Ne kaçırılan penaltı, ne de yenilen goller; Beşiktaş adına bir gösterge değil. Beşiktaş çok çalışıyor, sezon başında yapılamayan yüklemeler şimdi telafi ediliyor.

Vida ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı önce stoper oynadı, sonra sağ bek. Medel önce ortada başladı ardından stopere geçti. Bu maç tam da bu denemler için oynanıyor zaten. Vida'yı beğendim dememe gerek yok çünkü çıktığı ilk antrenmandan itibaren son derece hazır ve uyumluydu. Maçtaki görüntüsü de farklı değildi. Kalitesi zaten belli, son derece uyumlu olduğunu da bu vesileyle kanıtlamış oldu. Lens'i çok merak ediyordum, antrenmanlardaki hırsı, isteği maçta yoktu sanırım o da yorgunluktan.

Beşiktaş'ın mazereti var; çok yorgun!