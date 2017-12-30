 Everton’a Noel hediyesi – Turgay Demir – Fotomaç ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    ’a Noel hediyesi

    'ta gündem .. O zaman perde arkasını anlatalım.. transferi ilk gündeme geldiğinde, fikri sorulan Şenol hocanın tavrı çok netti; Bana sorarsanız kimseyi vermeyin, kimseyi almayın! Hal böyle olunca Beşiktaş, Everton'a karşı tok satıcıyı oynamaya başladı.
    Amacı 20 milyon pound'a Cenk'i kadrosuna katmak olan Everton, Beşiktaş'ın tavrıyla olayın bu rakama bitemeyeceğini gördü. Gayr-ı resmi tekliflere ve nabız yoklamalarına karşı Beşiktaş kapıyı 30 milyon pound'dan açtı. Hemen belirtelim, bu süreçte oyuncusuyla görüşen , Cenk Tosun'un da "Kulübüme kazandırarak gitmek isterim" tavrı karşısında yumuşadı ve transfere onay verdi. Osmanlıspor kupa maçındaki veda bundandı..
    Şu anda bile kıran kırana pazarlık sürüyor. Everton, 20 milyon pound'a 'noel' hediyesi bekliyor.
    Unuttukları bir şey var, biz Noel'de hediye vermeyiz! Dolayısıyla Everton, Cenk Tosun'un kadrosuna katmak için 25 ila 30 milyon pound gibi bir rakamı gözden çıkarmak zorunda.
    Ve o kadar da yetmez.. Çünkü hem Başkan hem de ustası , bu konuda çok tecrübeliler.. Eğer iş kağıda dökmeye gelirse, Cenk'in oradaki performansından ve sonraki satışından da pay isteyecekler.
    Yani Beşiktaş, yetenekli golcüsünü Everton'a verecekse, alabileceği maksimum rakamı kasasına koyacak.
    Everton, kesenin ağzını sonuna kadar açmak zorunda.

    Kapıyı vidaladılar
    Bir de Vida meselesi var.. Kafalar karışık; ne alacak, kaça geldi? Netleştirelim..
    1.5 milyon euro imza parası, 1.5 milyon euro da menajerine verildi. Vida'nın garanti kazancı 2.2 milyon euro olacak. Maç başı hikayesine gelince.. Beşiktaş'ta o bölüm standart, puan başı 4 bin euro. Vida gibi bir kaliteyi bu rakamlara almak büyük iş, yönetimi kutluyorum.
    Peki ikinci yarıda, Cenk Tosun'suz bir Beşiktaş ne yapacak? Önce şunun altını çizelim, yıllık 3 milyon euro isteyen 'ya bu şartlarda kapı kapalı. 6 aydır oynamamış oyuncuya para verilmez, verilmemeli de.. Dolayısıyla Beşiktaş, Cenk Tosun'dan gelecek rakamı; gelecek sezon çok güçlü bir kadro oluşturmak için kullanacak.
    Yani devre arasında nasıl bir performans göstereceği belli olmayan oyunculara para dağıtmak yok. Beşiktaş kapıyı vidaladı!
    Ancaaakkkk.. Daha önce görüşülen Gignac başta bazı golcüler kelepir rakam gelirse onlara da 'hayır' denmeyecek elbette. Dolayısıyla Beşiktaş transferde kelebek gibi uçup, arı gibi sokacak. Niyeti bu kadar net ve açık!

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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