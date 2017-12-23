Gücü yeten yetene!

Bir yanda tecrübe abideleri, Dünya üçüncüsü Şenol Güneş ile Avrupa üçüncüsü ve UEFA şampiyonu İmparator Fatih Terim, diğer yanda F.Bahçe'nin efsanesi Aykut Kocaman...

Hepsi bu kadar mı? Hayır!

Dahası var; bir yanda proje takımı Başakşehir'le ligi sallayan Abdullah Avcı, diğer yanda Trabzonspor'u tekrar şampiyonluk yarışına ortak eden Rıza Çalımbay. Bitti mi! Hayır! Göztepe ile "Bu yarışta ben de varım" diyen Tamer Tuna...

Ligin tepesinde altı yerli teknik adam, kiminin mazisi başarılarla dolu, kiminin geleceği parlak. Nasıl bir yarış olacak varın siz söyleyin...

Yıllar sonra şampiyonluk yarışı içinde olan altı takımın başında, altı yerli teknik adam. Bu futbolumuz açısından umut verici. O nedenle Fatih Terim'in G.Saray'ın başına geçmesine çok sevindim.

Tudor'un G.Saray'ını geçmek büyük başarı olmazdı, şimdi artık şampiyonluk çok daha anlamlı.

Benim bildiğim Şenol hoca tüm bu isimlerin üzerine Güneş gibi doğar ve lig tarihinin en önemli şampiyonluklarından birine daha imza atar.



Sahada konuşulsun

Saydığım tüm hocalar önemli isimler ve her birinin elinde çok değerli kadrolar var, kimse artık mazeretlerin arkasına saklanamaz.

Hadi bakalım gücü yeten yetene, ya da gücü gücü yetene... Meydan sizin beyler; gösterin hünerlerinizi.

Boş lafa karnımız tok, hakemleri etki altına almak için verilecek demeçler bizim nezdimizde prim yapmaz, sahada konuşun, saha dışında değil...

Dilerim ligin ikinci yarısının en kritik haftaları gelmeden video hakem de uygulamaya girer, o zaman tadından yenmez bu lig.

Gerçekten hak eden kazanır ve bariz hakem hataları hiç bir takımın kaderini belirlemez. Dolayısıyla yetiş video hakem; bu lig tam senlik oldu.. Kayserispor'u unuttum sanmayın, sadece başlarında yabancı bir teknik adam olduğu için ayrı tuttum. Yoksa onlar da yarışın içindeler ve renk katıyorlar.

Uzatmayalım, ikinci yarıda bizi muhteşem bir lig bekliyor, kora kor mücadeleye hazır olalım ve umalım ki gerçekten hak eden kazansın...